Test, cerca l’unico gatto cattivo in foto, è davvero furioso!

I test con gli animali sono i più divertenti, cerca il gatto cattivo, è inequivocabile dove si trova! Appunto, dovrai aguzzare la vista e usare la tattica giusta.

I gattini in foto sono davvero buffi, la grafica utilizzata rende giustizia a quei musetti birbantelli. Tra tutti però c’è un gatto che è davvero furioso, così tanto da risultare cattivo agli occhi di chi lo guarda. Cerca in foto il soggetto richiesto, e non perdere l’occasione di dimostrare in questo avvincente test le tue doti di abile solutore.

“Cerca il gatto cattivo” dice la consegna del test, il punto è che non è così semplice trovarlo, o comunque non lo si può fare senza una degna tattica e strategia. Ci sono così tanti animaletti che sembra quasi impossibile trovare quello giusto, che in questo caso è il più cattivo.

Pensa a un dettaglio che possa rendere giustizia al gatto da trovare, siamo sicuri che in meno di trenta secondi riuscirai ad individuarlo.

Cerca il gatto cattivo, eccolo, soluzione del test!

Non è il primo test con protagonista il felino più amato di sempre, perché non risolvi il test visivo dei gattini, in mezzo a loro c’è un cane! Vedrai che sarà divertente, soprattutto se seguirai le nostre dritte niente ti sembrerà impossibile, anzi riuscirai a diventare bravo e velocissimo nel trovare le risposte esatte. Per il test del giorno abbiamo la risposta esatta con tanto di spiegazione.

Eccolo dove si trova il micetto perfido, il suo sguardo è più minaccioso che mai! La difficoltà nel test visivo del giorno è che ti avrebbe portato facilmente fuori strada. L’inganno era dato proprio dalla presenza dei suoi amichetti, ci sono altri gattini che sembrano cattivi, ma lui lo è più di tutti, ed è evidente per alcuni dettagli.

Si tratta dello sguardo maggiormente accentuato da una punta di grassetto del tratto che è appena percettibile, ma lo si nota.

Se ti è piaciuta la sfida, prova un altro test visivo con i gattini, trova il coniglio tra loro! Nel frattempo, studiamo altre interessanti sfide per alleggerirti la giornata e divertirti.