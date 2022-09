Che Dio ci aiuti 7, che rivoluzione: addii e clamorosi ritorni, cambia tutto

Che Dio ci aiuti 7 tornerà presto in onda con importanti e clamorose novità: oltre agli addii, un ritorno attesissimo dal pubblico.

La nuova stagione televisiva della Rai promette grandi e bellissime emozioni con diverse fiction che faranno compagnia al pubblico per diversi mesi. Oltre alle fiction inedite, ci saranno anche le nuove stagioni delle fiction più amate dai telespettatori. Tra queste c’è sicuramente Che Dio ci aiuti che dovrebbe tornare in onda a gennaio 2023 con la settima stagione e che promette importanti novità.

Non solo l’addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci nei nuovi episodi della Rai, ma altri ed importanti addii. Tuttavia, non mancheranno le novità e, soprattutto, un clamoroso ritorno.

Che Dio ci aiuti 7: i nuovi personaggi e il ritorno più atteso

Il personaggio principale della nuova stagione di Che Dio ci aiuti sarà sicuramente Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi a cui sarà affidato il ruolo che, nelle precedenti stagioni era stato affidato a Suor Angela. Sarà Azzurra, infatti, ad occuparsi delle ragazze che arriveranno al convento e ad aiutarle a trovare la propria strada. Il pubblico, inoltre, ritroverà anche Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi.

Dovrà, invece, dire addio ad altri, storici personaggi che, nella fiction, sono stati protagonisti di storie importanti dando vita a dinamiche interessanti come Penny, Nico, Monica, Ginevra ed Erasmo, interpretato da Erasmo Genzini che diventerà presto papà per la prima volta.

Per tanti personaggi che vanno, ci sarà anche un importante ritorno ovvero quello dello psichiatra interpretato da Pierpaolo Spollon che vivrà stabilmente nel convento per riprendere in mano la propria vita dopo un’importante delusione d’amore. All’interno del convento, i suoi sentimenti saranno messi a dura prova da una ragazza, Sara, con cui avrà modo di scontrarsi più volte.

Ci saranno, inoltre, anche tanti, altri personaggi nuovi. Come nelle precedenti stagioni, i vari episodi si svilupperanno intorno alle storie personali delle ragazze che vivranno all’interno del convento. Tra queste ci saranno Caterina, una ragazza che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, e Ludovica, un’aspirante avvocato che spera di poter avere una brillante carriera. Per entrambe sembra non esserci spazio per l’amore nelle loro vite, ma sarà davvero così?