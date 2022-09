Rosario Marrone, chi è il padre di Emma morto improvvisamente: età e lavoro

Rosario Marrone, chi è il padre di Emma Marrone morte improvvisamente ad Aradeo: età, carriera, vita privata e il rapporto speciale con la figlia.

Rosario Marrone, il padre di Emma Marrone, è morto nella notte ad Aradeo. Uomo dai mille talenti, con un sorriso contagioso e una grande energia e voglia di vivere, aveva conquistato, nel corso degli anni, l’affetto dei fan di Emma accompagnando la figlia nei vari impegni di lavoro e partecipando ad ogni concerto.

Rosario, insieme alla moglie Maria Marchese, era in prima fila durante il concerto all’Arena di Verona dove Emma ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera. Una figura fondamentale per Emma, sia dal punto di vista privato che professionale. E’ grazie a papà Rosario che Emma si è avvicinata alla musica, ha cominciato a cantare e non si è mai arresa inseguendo il suo sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro. La morte di papà Rosario rappresenta un dolore fortissimo per Emma, ma chi era davvero il signor Rosario?

Rosario Marrone: età, carriera e vita privata del padre di Emma Marrone

Rosario Marrone aveva 66 anni e una passione viscerale per la musica amando suonare e cantare. Rosario, infatti, oltre a suonare la chitarra, cantava nei locali ed Emma era solito seguirlo. E’ in questo modo che la cantante ha scoperto la propria passione per la musica e il suo innato talento musicale.

Secondo alcune fonti Rosario sarebbe nato il 18 settembre 1955 sotto il segno della Vergine. Ha sempre avuto la passione per la musica, ma ha scelto un’altra strada professionale lavorando come infermiere. Pugliese doc come la moglie Maria Marchese, per un periodo, Rosario ha vissuto a Firenze dove Emma è nata il 25 maggio 1984. La famiglia è poi tornata ad Aradeo dove Emma ha trascorso la maggior parte degli anni.

Rosario era sposato con Maria Marchese, il suo grande amore. Insieme avevano formato una famiglia con la nascita di Emma e del fratello Francesco. Papà Rosario aveva un legame speciale con i figli ed Emma, ai suoi concerti, cantando il brano “Poco Prima di Dormire”, diceva: “Poco prima di dormire ho pensato alle parole di mio padre che mi ha detto prima di partire, vedo ovunque il suo riflesso che accompagna la mia vita”.

Emma, dopo la morte di papà Rosario, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso:

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto Emma.