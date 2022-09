Chiara Ferragni che caduta di stile! Il folle gesto mette tutto in discussione

By

Chiara Ferragni ha avuto una vera e propria caduta di stile. Il gesto folle ha messo tutto quanto in discussione.

Chiara Ferragni è di nuovo al centro di una polemica! Da poco tornata a Milano dopo essersi goduta un periodo di relax ad Ibiza dove in compagnia di alcuni amici e dei membri della sua famiglia aveva scelto di staccare un po’ la spina prima di tornare più forma che mai per una nuova ed intensa stagione lavorativa.

Basti pensare, infatti, che qualche giorno dopo aver raggiunto la sua città Natale, la moglie di Fedez è stata costretta a partire per la Svizzera a causa di alcuni impegni lavorativi. Tra una commissione e l’altra, la bionda imprenditrice digitale ha deciso di concedersi qualche momento all’insegna dello svago insieme alla sua amica di sempre Chiara Biasi e le due hanno dato vita ad un folle gesto che ha fatto infuriare gli utenti della rete, tanto da far mettere tutto in discussione: che cosa sta succedendo alla loro beniamina?

Chiara Ferragni, il web non perdona: il gesto è folle!

Chiara Ferragni, dopo aver presentato la sua nuova collezione scuola con tanto di listino prezzi, si è trovata al centro di una nuova polemica. Il motivo?

04 Settembre 2022 Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio pic.twitter.com/tzRnS11t0l — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) September 4, 2022

La moglie di Fedez insieme a Chiara Biasi dopo aver terminato i rispettivi impegni di lavoro, hanno deciso di prendere un elicottero e di raggiungere un ghiacciaio soltanto per fare aperitivo. Il gesto, manco a dirlo, ha scatenato gli utenti della rete che hanno trovato il tutto di pessimo gusto e non capiscono che cosa stia succedendo alla loro beniamina che durante le scorse settimane aveva perfino deluso sua madre non prendendo le giuste precauzioni.

La bionda imprenditrice digitale ancora una volta sembrerebbe aver superato ogni limite, ma almeno per il momento ha preferito non commentare l’ira degli utenti della rete che hanno stroncato questo suo gesto ritenuto un pessimo messaggio da mandare ai suoi giovani fedeli sostenitori che la vedono come un vero e proprio modello da seguire e da cui trarre ispirazione.

Chiara Ferragni questa volta ha decisamente esagerato e il web sembrerebbe non avere intenzione di perdonarla.