Carlo e Camilla, e l’uomo tra loro due: la storia di un amore maledetto

Carlo e Camilla sono una coppia unita, ma per stare insieme hanno dovuto affrontare ferro e fuoco: c’è stato un uomo nella loro storia d’amore.

L’uomo in questione ha davvero stravolto la vita di Carlo e Camilla. Una relazione fatta di fughe d’amore e di oneri da rispettare, ma alla fine hanno prevalso i sentimenti veri e inarrestabili. Nonostante non siano la coppia più apprezzata, non si può nascondere che ciò che provano l’uno per l’altra sia potente. La verità sul loro conto salta fuori, e si dà pace anche a Lady Diana, la Principessa più amata dai sudditi.

Carlo, oggi Re Carlo III, ha dovuto aspettare molto per diventare Sovrano, ma un po’ meno per avere al proprio fianco la donna che ha da sempre amato, Camilla. Dopo il divorzio con Lady Diana e la sua tragica scomparsa, si è praticamente detto di tutto sul loro conto, ma nessuno sa gli ostacoli e le sofferenze affrontate.

Una maledizione che si tramanda tra i Windsor, oppure si tratta di una fatalità? Un uomo potrebbe aver cambiato le sorti della storia, ed è in base a delle scelte se oggi gli eventi hanno preso il corso conosciuto.

Saltano fuori dettagli e retroscena sul loro destino, la notizia inedita fa chiarezza una volta per tutte.

Carlo e Camilla, la verità sulla loro relazione

La Principessa Diana è stata la più amata per i suoi modi di fare dolci, e per come si sono susseguiti gli eventi della sua vita, fino al drammatico epilogo. A sua insaputa è stata la “terza donna” di una relazione, quella di Carlo e Camilla, perché ancor prima del matrimonio reale tutti erano a conoscenza del fatto che fossero fatti l’uno per l’altra, ma il fato, o meglio una scelta potrebbe aver cambiato l’ordine naturale degli eventi.

Carlo e Camilla si sono conosciuti in un momento particolare delle loro vite. Una festa di un amico in comune nel 1972. Lei aveva il cuore diviso a metà, poiché in una relazione complicata con Andrew Parker Bowles, colui che poi divenne il suo primo marito.

Invece, lui era un giovane principe ma per gli oneri reali a 32 anni doveva assolutamente trovarsi una moglie degna del suo Titolo. Il problema era che non aveva trovato nessuno che lo colpisse, finché non incontrò gli occhi di Camilla.

E’ in questo momento che entrò in scena Lord Lois Mountbatten lo zio materno di Filippo, chiamato affettuosamente “Dick”, che la sapeva lunga sulla questione. Dopo l’abdicazione di Edoardo VIII perché innamoratosi di una donna americana divorziata già due volte, c’è stata una crisi Costituzionale nel 1936 che ha messo in difficoltà a Corona Britannica.

Subito dopo salì al trono il fratello, cioè Giorgio VI, il padre della Regina Elisabetta II.

Così, per evitare che accadesse lo stesso, stette vicino al giovane Carlo, consigliandogli di trovare una moglie con un Titolo, elegante e che non fosse stata già sposata. Inutile evidenziare che Camilla non rientrasse in questi canoni.

Così, dopo la morte dello Zio per via di un attentato nel 1979, Carlo rimase colpito dall’affermazione fatta da Diana nei suoi confronti. Gli chiese come stava, dato che in tv al funeralo lo aveva visto molto triste per la morte del parente. Lui affascinato dalla sua empatia decise di frequentarla.

Già l’aveva conosciuta perché frequentava la sorella Sarah, ma con quest’ultima non andò avanti la relazione,. Scegliere di fare questa vita significa avere a che fare con onori, doveri una rigida etichetta.

Da qui, la scelta ricadde su Diana, ma con Camilla il rapporto di amicizia continuava a sussistere, finché la storia non prese la piega che oggi tutti conoscono. Probabilmente sono stati i consigli e alcune scelte fatte a modificare alcuni eventi, per la paura che il proseguo della maledizione potesse complicare le cose in famiglia.

Dicerie o meno, niente lo si può confermare al 100%. Ciò che è certo è che l’amore tra Carlo e Camilla sembra indissolubile, continua ancora oggi nonostante tutto.