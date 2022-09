Quali sono i segni zodiacali più spiritosi? Ecco la classifica

Conosci una persona molto spiritosa e divertente? Forse è nata sotto uno di questi tre segni zodiacali: scopriamo insieme qual è il podio

Alcune persone riuscirebbero a farti sorridere anche nel corso di un funerale, hanno una capacità incredibile di divertire gli altri grazie alle loro battute e alle loro espressioni. C’è chi ti strappa un sorriso raccontando una barzelletta, chi facendo una faccia strana e chi ha sempre la battuta pronta. Ognuno è spiritoso a modo suo, la cosa certa è che queste persone riescono sempre a mettere tutti di buon umore.

Alcuni segni dello zodiaco, tre per la precisione, sono più spiritosi di tutti gli altri. Riescono a far sorridere gli altri e amano stare in compagnia. Di solito si tratta di persone empatiche, con una voglia di godersi la vita fuori dal comune. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più spiritosi, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e potrai scoprirlo.

I segni zodiacali più spiritosi: ecco il podio

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte ed è particolarmente egocentrico. Il Leone vuole far divertire gli altri per attirare l’attenzione su di sé, ama essere il mattatore della serata e riesce ad essere spiritoso prendendo in giro gli altri. E, tra una battuta e l’altra, ogni tanto lancia anche qualche frecciatina a qualcuno con il quale è in competizione.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto particolare. Questo segno riesce ad entrare spesso in empatia con gli altri e ama divertirsi con le persone che ama. Quando è in buona compagnia, il Sagittario riesce ad essere spiritoso e tutti apprezzano le sue battute.

Ariete: la classifica di oggi si chiude con l’Ariete, è proprio questo segno che occupa il gradino più alto del podio. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riesce ad essere spiritoso in qualsiasi momento. L’Ariete è sempre molto sicuro di sé e, per questo motivo, non ha paura a spingersi oltre il limite quando vuole fare una battuta.