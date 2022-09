Victoria De Angelis rientra in Italia e regala una foto con gambe perfette e linguaccia, ma la protagonista è la sorella Veronica.

Victoria De Angelis torna in Italia e regala una nuova foto ai fan in cui, però, la protagonista non è lei, ma la sorella Veronica. Dopo aver incantato il Brasile, l’Argentina e il Cile insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi facendo scatenare tutti i fan accorsi ai concerti. Dopo gli impegni in Sud America, Victoria è rientrata nuovamente in Italia tuffandosi tra le braccia dei suoi affetti, in primis della sorella Veronica.

Legatissima alla sorella Veronica e al padre che le ha cresciute da solo dopo la morte della mamma, Victoria cerca di ritagliarsi sempre del tempo da trascorrere con loro e, così, giunta a Roma, si è concessa una giornata di relax con la sorella Veronica.

Victoria De Angelis: la foto della sorella Veronica manda in tilt il web

Victoria e Veronica mandano in tilt il web. Basta una foto in cui le sorelle De Angelis si mostrano insieme per far impazzire i fan dei Maneskin che amano vederle insieme. Veronica che segue spesso anche i concerti dei Maneskin, ha trascorso le vacanze con Victoria in Puglia. Durante la trasferta in Sud America dei Maneskin, invece, è rimasta in Italia e, conclusi gli impegni, è rientrata immediatamente in Italia immortalando la sorella con un completo del Brasile mentre è in sella al motorino.

Bella come la sorella, Veronica, a differenza di Victoria, sfoggia capelli corti e scuri come gli occhi mentre Victoria ha capelli biondi e occhi azzurri. Prima di partire nuovamente con i Maneskin e cominciare le prove per il tour mondiale che vedrà la band girare l’Europa e gli Stati Uniti, Victoria avrà il tempo per rilassarsi con la famiglia e gli amici di sempre che frequenta ogni volta che ha del tempo libero.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, inoltre, Victoria ha poi pubblicato la foto che vedete qui in alto in cui si intravede anche il padre che segue con orgoglio la carriera della figlia e di Damiano, Ethan e Thomas che conosce da quando erano tutti adolescenti.