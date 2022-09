Aurora Ramazzotti presto mamma? “Ho versato tutte le mie lacrime”

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo il gossip sulla gravidanza e lascia senza parole i fan. Le parole che nessuno si aspettava.

Aurora Ramazzotti, dopo settimane di rumors sulla sua prima e presunta gravidanza, rompe il silenzio e lo fa da Siviglia dove ha raggiunto papà Eros in occasione della partenza del suo tour. Aurora, oltre a svelare di aver sempre sognato di fare la cantante ma di averci rinunciato per la paura di papà Eros dei continui paragoni che avrebbero fatto, si è lasciata andare ad una toccante confessione.

Senza confermare e senza smentire la gravidanza, Aurora ha lasciato intuire il cambiamento che, presto, potrebbe avere la sua vita. Schietta e sincera come è sempre stata sin da quando ha cominciato a raccontarsi sui social, ha spiegato anche il motivo del suo riserbo e, parlando della sorpresa che le ha fatto papà Eros, ha ammesso di aver versato diverse lacrime.

Le prime parole di Aurora Ramazzotti dopo il gossip sulla gravidanza

Nessun riferimento diretto alla gravidanza da parte di Aurora Ramazzotti che, recentemente, ha sfoggiato un look total black che ha insinuato dubbi nei fan. “Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”, ha detto Aurora da Siviglia dove papà Eros l’ha voluta per la prima data del tour firmando anche il brano Battito infinito.

“Sono onoratissima che mi abbia coinvolta e che in qualche modo mi porti in tour con sé. Non lo sapevo e quando ieri sera l’ho scoperto ho pianto tutte le mie lacrime, non era scontato“, ha aggiunto Aurora ammettendo di essere onoratissima che il padre l’abbia voluta con sè come fa sapere l’Ansa.

Con lei, naturalmente, a Siviglia, si trova anche il fidanzato Goffredo Cerza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso tanti momenti del concerto di Eros Ramazzotti, compreso l’abbraccio al termine del lice con aurora come potete vedere qui in basso.

Fidanzato con Aurora da cinque anni, Goffredo ha un ottimo rapporto sia con Michelle Hunziker che con Eros che sarebbero felici di diventare nonni. Nel frattempo, pare che Aurora e Goffredo stiano cercando una casa più grande e, nel frattempo, si godono l’atmosfera magica del concerto di Eros proteggendo quello che, sembrerebbe, un dolcissimo segreto.