Una Vita anticipazioni: Valeria muore? Una grave minaccia cambia tutto

Una grave minaccia cambia tutto: Valeria muore in Una Vita?

Una Vita è una seguitissima soap opera che va in onda durante l’orario di pranzo su Canale Cinque.

La serie parla delle storie che avvengono ad Acacias 38, un rinomato palazzo. Quattro famiglia nobili, ovvero De La Serna, Alvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios intrecciano le loro vite con i proprio domestici. Amore, gelosie, passione e vendetta intrattengono il pubblico italiano da anni.

Ma scopriamo insieme le anticipazioni di Una Vita. Una grave minaccia sta arrivando, ma vediamo insieme di cosa si tratta

Una Vita torna nel pomeriggio su Canale Cinque e vediamo insieme le anticipazioni delle puntata da lunedì 19 a venerdì 24 settembre.

Dopo il pericoloso tradimento che ha stravolto tutto, Aurelio insieme a Valeria si dirigono da Rodrigo che minaccia la donna dicendole che la vuole uccidere se non le rivelerà la formula.

Aurelio, per paura di perdere la sua amata, cede e gli confessa tutto. La pianista lo ringrazia, ma si sente in colpa. Perciò gli promette che fuggirà insieme a lui.

Liberto, nel mentre, propone ad Hortensia di parlare della sua invenzione a qualche importante imprenditore.

Intanto Felipe viene a sapere che Fausto sarà rilasciato molto presto e non è contento. Azucena parla con Guillermo e gli dice che non sta più con Angel.

Fidel va a casa di Ramon per festeggiare la vendetta di Fausto, ma Palacios sta male. Ha dei sensi di colpa e non si sente più nel giusto.

I residenti di Acacias scoprono tramite il giornale che Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia quando stava fuggendo.

Felipe è contento leggendo la notizia e dice grazia e Dori per il suo sostegno.

Azucena, nel mentre, riceve una lettera da Guillermo in cui le dice di incontrarsi ai giardini del Principe. Quando lei arriva, però, vede che lui si sta baciando con Claudia.

Intanto Aurelio convoca i signori in un ristorante per parlare dei laboratori che ha intenzione di aprire.

Lui fa il doppio gioco finendo per provocare delle discussioni accese al tavolo. Sembra che dietro alla morte di Fausto ci siano i volti di Ramon e Fidel. Ciò porta Lolita a dubitare di suo suocero e i Quesada iniziano ad indagare sulla vita di Ramon.

Il ristorante viene preso da dei malviventi e David sa che è colpa di Aurelio. Allora decide di creare una manifestazione e Quesada risponde con le botte.

Dori, nel mentre, vuole rivelare qualcosa a Felipe, ma ha paura. Angel arriva con Azucena per riconquistarla, ma lei gli dice di no insultandolo.

Guillermo arriva dalla donna per spiegargli cosa è successo con Claudia. Sembra che lei gli abbia fatto un tranello, ma la ragazza non lo vuole sentir parlare.

Aurelio ha delle foto e ricatta Cagtelu per le sue storie omossessuali. Vuole che lui sostenga il suo giornale. David risponde con la stessa moneta e gli dice che si vendicherà rivelando i segreti di Quesada, mentre Genoveva dice addio.

Una Vita è una serie ricca di emozioni e di intrighi. Ci aspettano grandi novità e segreti nella prossima settimana