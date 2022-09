Panico in aeroporto per Belen Rodríguez: interviene la polizia

Interviene la polizia: panico in aeroporto per Belen Rodríguez

Belen Rodríguez è una modella argentina, nonché conduttrice e showgirl. La donna è sempre presente sulle riviste di gossip, perché fa molto parlare per le sue storia d’amore.

Ex moglie di Stefano De Martino, sembra che i due adesso siano tornati insieme dopo la nascita della piccola Luna Marì avuta con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

Belen si trovava proprio con la sua secondogenita in aeroporto, ma sembra che qualcosa sia andato storto. E’ dovuta intervenire addirittura la polizia, ma vediamo cosa è accaduto

Interviene la polizia! Panico in aeroporto per Belen Rodríguez

Belen Rodríguez si trova all’aeroporto di Milano in compagnia della sua piccola Luna Marì. La modella è pronta per partire con sua figlia ed è piena di bagagli come mostra sul suo profilo Instagram.

Questo è un viaggio tutto al femminile, infatti il primogenito Santiago e il fidanzato Stefano de Martino sono rimasti a casa.

A quanto pare, all’aeroporto erano presenti dei paparazzi che speravano di immortalare qualche scoop. Ciò non è andato a genio alla bella Belen che diventa subito irascibile, dopo il gesto choc.

La notizia arriva direttamente dal portale The Pipol tramite il loro profilo Instagram. La Rodríguez, notati i paparazzi, si è diretta all’istante dagli assistenti di volo per poi dirigersi lei in prima persona verso i fotografi.

Belen non passa affatto inosservata e nel momento di panico si avvicinano anche i più curiosi.

Secondo la modella, i paparazzi non possono farle foto in aeroporto. E’ per questo motivo che si è infuriata vendo lesa la sua privacy.

I paparazzi le rivelano che loro stanno facendo solo il loro lavoro e che quello che dice è una falsità. Non esiste nessun divieto.

Da quanto Belen era nervosa, chiede aiuto alla polizia. Anche a loro ripete la stessa cosa, ovvero che non la possono fotografare in aeroporto.

Le autorità intervengono non verso i fotografi, ma verso di lei. Cercano di calmarla spiegandole che quello che dice non è vero.

I paparazzi continuano a fare foto, mentre Belen si allontana palesemente arrabbiata.

Alcuni utenti che hanno letto il gossip, commentano il post di The Pipol e sono dalla parte dei fotografi dopo il bagno bollente. Il web crede che la modella debba molto della sua notorietà proprio grazie ai paparazzi e quindi non si dovrebbe comportare in malo modo con loro.

Belen Rodríguez crea il panico in aeroporto. La polizia la placa, ma il web esplode. Voi cosa ne pensate? Vi sareste comportati allo stesso modo?