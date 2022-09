Stefania Orlando, finito tutto dopo 15 anni: l’annuncio che gela i fan

Momento delicato per Stefania Orlando che, con un post su Instagram gela i fan annunciando la fine di tutto dopo 15 anni.

Momento delicato per Stefania Orlando che, dopo giorni di rumors e indiscrezioni, rompe il silenzio annunciando con un post su Instagram quello che i fan non si sarebbero mai aspettati. Schietta e sincera, dopo essersi fatta conoscere senza filtri nella casa del Grande Fratello Vip 5, la Orlando ha scelto di aprire il proprio cuore e svelare la verità ai fan.

Nonostante sia un momento privato particolarmente delicato, la Orlando ha scelto di non nascondersi e mostrare le proprie fragilità ai followers che la seguono con profondo affetto e che avevano intuito la presenza di un problema nella vita privata. Problema che, oggi, Stefania ha confermato con un post sui social.

Stefania Orlando annuncia la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi: le toccanti parole sui social

Il 2022 porta alla fine anche di un altro amore storico del mondo dello spettacolo. Dopo la fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi che, da mesi, occupa le prime pagine dei giornali e gli spazi delle varie trasmissioni tv dedicate al gossip, è finito anche il matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. La coppia stava insieme da 15 anni e aveva coronato l’amore con il matrimonio celebrato tre anni fa.

Belli, innamorati e uniti, avevano affrontato insieme la lunga avventura di Stefania nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante i sei mesi di lontananza, Simone aveva sempre sostenuto la moglie convincendola anche ad accettare il prolungamento del reality. Conclusa l’avventura nella casa di Cinecittà, Stefania non aveva nascosto le difficoltà nel riprendere la normale vita di coppia. Insieme, però, erano riusciti a superare tutto.

Poche settimane fa, l’assenza dai social della coppia aveva preoccupato i fan che avevano pensato ad una nuova crisi. Oggi, poi, l’annuncio con cui la Orlando ha ufficializzato la fine del matrimonio.

“Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e augurio reciproco di essere felici”.

Il post di Stefania, poi, è stato condiviso dallo stesso Simone tra le storie del proprio profilo Instagram.