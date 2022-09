Totti e Ilary, nuovi retroscena: Fabrizio Corona rivela l’inconfessabile!

Totti e Ilary sempre al centro del ciclone, ma questa volta ce li getta direttamente il King del Gossip, Fabrizio Corona! La rivelazione è sconvolgente e inedita.

Il Re del gossip è proprio Fabrizio Corona, non ci sono dubbi. Come neanche ci sono possibili perplessità sul rapporto di poca simpatia che intrattiene con Ilary e Totti. Qualche anno fa, quando ancora la conduttrice era il volto del Grande Fratello Vip, hanno avuto uno scontro a fuoco in diretta tv, nel quale lei si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei suoi confronti. Come se non bastasse, la lite continua, per una nuova ragione inedita al pubblico.

Quando i vip sentono il nome di Fabrizio Corona, tremano, nonostante tutto quello che è accaduto al big dei paparazzi. Ad oggi, la sua situazione sembra in parte essersi rasserenata, ma lui non ha un animo così pacato, specialmente quando confessa verità inedite che fanno paura ai famosi.

Totti e Ilary sono al centro del gossip da troppo, e si sapeva che prima o poi lui visti anche i precedenti, avrebbe confessato qualcosa.

La news del giorno la condivide lui stesso nel suo profilo Instagram ufficiale che al momento sembrerebbe essere stato oscurato per ragioni sconosciute, ma i post li ha condivisi sotto gli occhi di tutti.

Fabrizio Corona agguerrito contro Totti e Ilary

Lui, lei e il paparazzo, una storia di intrecci lunga ormai vent’anni. Di recente, l’ex calciatore è stato un libro aperto nelle interviste. Infatti, dopo aver rotto il silenzio Totti racconta lo straziante dolore vissuto, ma le novità non finiscono qui. Perché anche se i diretti interessati non confessano nulla, come sta facendo Ilary, ci pensa Fabrizio!

Corona è un nome ed una garanzia nel mondo del gossip, e anche questa volta è lui l’artefice di tutto. Ribadiamo che al momento sembrerebbe aver il profilo bloccato, ma siamo stati celeri da scovare la notizia all’istante.

In queste foto riprese dalle sue Instagram stories riporta una confessione di un ex della Blasi sulla presunta finta storia d’amore tra i due vip. Una news che lascia tutti a bocca aperta.

Falsa non per quanto riguarda il fatto che non ci fosse amore, ma che è stata da sempre riportata in maniera idilliaca, quando difatti non era così. E non solo, c’è anche dell’altro che li riguarda.

Aprendo una piccola parentesi sulla vicenda, insieme a questo colpo di scena c’è anche la bomba sganciata da Totti sui segreti della moglie, lasciando ancora una volta i fan senza parole.

Tornando alla notizia, sempre secondo quanto confessato dal Re dei paparazzi nelle sue Instagram stories, queste parole gli sarebbero state riportate dall’ex della Blasi prima di stare con Francesco, il suo nome è Sean Brocca.

Questi parrebbe aver rivelato la verità sulla sua relazione ai tempi troppo immatura, ma anche come starebbero davvero le cose tra Totti e Ilary.

Il paparazzo allega anche una foto degli anni nei quali questi due personaggi sono stati insieme. Al momento, i personaggi presi in causa non hanno confermato o smentito nulla, in attesa di novità, restiamo aggiornati.