Grande Fratello Vip 7, vita dura per i concorrenti che dovranno rispettare regole rigidissime per luce, acqua e rifiuti.

L’emergenza idrica ed energetica colpisce anche il Grande Fratello Vip 7. Alla vigilia della riapertura della casa più famosa d’Italia, Alfonso Signorini annuncia regole rigidissime che tutti i nuovi concorrenti dovranno rispettare per risparmiare sul consumo di luce e acqua. Previste regole ferree anche per la raccolta differenziata che già nelle precedenti edizioni i concorrenti erano chiamati a rispettare. Quest’anno, però, non si transige. Le regole imposte dalla produzione non ammettono alternative.

Addio, dunque, alle lunghe docce sensuali dei concorrenti che, per risparmiare sul consumo di acqua potrebbero essere invitati a fare docce molto più brevi. Alfonso Signorini che è intenzionato ad entrare nella storia delle televisione con la settima edizione del reality svela così le novità, ma anche tutte le norme previste dal regolamento.

Grande Fratello Vip 7: le nuove regole da rispettare per acqua, luce e raccolta differenzia, vita dura per i concorrenti

Non sono ammesse deroghe e scusanti nella casa del Grande Fratello Vip 7 dove i concorrenti vivranno per diversi mesi facendo compagnia al pubblico di canale 5 con i racconti personali e le varie dinamiche che si verranno a creare ma dovranno anche rispettare le poche regole previste dal regolamento e che Alfonso Signorini, con i suoi autori, ha voluto imporre ai concorrenti del GF Vip 7 di fronte alla grave emergenza idrica ed energetica che il mondo sta affrontando.

Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha confermato la presenza nella casa di un unico bagno, elemento di molti litigi nelle precedenti edizioni, di una piscina e di una sauna con un occhio particolare dedicato al risparmio energetico. “Non possiamo fare finta di niente”, ha spiegato Signorini annunciando anche norme molto rigide sul risparmio dell’acqua e differenziazione rifiuti.

Nessuna eccezione, dunque, per i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa già lunedì 19 concorrenti. Gli unici concorrenti ufficiali, finora, sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich che entra nella casa dopo la perdita della figlia Susanna e Pamela Prati.

Gli altri nomi annunciati da varie pagine social e da siti importanti come Dagospia, TvBlog e Davide Maggio sono quelli di Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Amaurys Perez, Gegia, Sara Manfuso, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi.