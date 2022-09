Concorrenti Grande Fratello Vip 7: dramma, lutti, malattie e tante lacrime per i nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Ecco i nomi scelti da Alfonso Signorini.

Ventuno concorrenti varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7 lunedì 19 settembre quando Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, darà ufficialmente il via alla nuova edizione del reality. Tanti i personaggi che hanno accettato di vivere sotto l’occhio vigile della telecamera raccontandosi senza filtri. I nomi ufficiali dei concorrenti saranno svelati tutti nel corso della prima puntata. Oggi, infatti, gli unici vip annunciati sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, tuttavia, i nomi dei concorrenti circolano da tempo sul web e promettono di regalare grandi emozioni al pubblico con le storie personali davvero toccanti.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: nomi e le storie personali ricche di dolore

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, stando alle indiscrezioni del web e delle varie pagine Instagram come “GFVip News”, nella casa di Cinecittà, dovrebbero vivere per i prossimi mesi i seguenti nomi: Carolina Marconi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Gegia, Cristina Quaranta, Giovanni Ciacci, Edoardo, Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino e Alberto De Pisis.

Una delle storie più forti che sarà raccontata nel corso del reality sarà quella di Wilma Goich che arriva nella casa con il dolore per la morte della figlia Susanna, venuta a mancare nel 2020 dopo aver lottato contro una malattia.

«Non ho pianto per quattro mesi, poi ho cominciato a sciogliermi, bastava che pronunciassi il suo nome e scoppiavo in lacrime. Un giorno sono venute a trovarmi due sue amiche e mentre stavamo parlando ricordandola, il mio telefono si è acceso ed è improvvisamente comparsa la scritta “Io sono qua”. Nessuno aveva mandato messaggi e poi improvvisamente il testo è scomparso», ha raccontato Wilma nel salotto di Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa l’8 dicembre 2021.

Giovanni Ciacci, invece, parlerà della sieropositività svelando il momento in cui la scoperto, la reazione e raccontando come affronta oggi, giorno per giorno, la sua situazione. Forte sarà anche il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha detto: “Ho sofferto di depressione, Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi”.

Fortissima è anche la storia di George Ciupilan che racconterà la sua difficile infanzia in Romania: “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza…”, ha raccontato in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Chi.