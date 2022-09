Due di picche per Signorini. Il conduttore bastonato svela: “Non l’ha presa bene”

Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip ha ricevuto una sonora batosta. Un due di picche che svela numerosi retroscena.

Alfonso Signorini prima della partenza della settima edizione del GF Vip, edizione che prevede numerosi colpi di scena considerato che non si conosce nemmeno il nome dei vipponi (fatta eccezioni per soltanto tre di loro confermati ufficialmente) che andranno a formare il cast, ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare alcuni retroscena di cui il pubblico non è ancora a conoscenza.

Il conduttore infatti ha ricevuto un sonoro due di picche da parte di Adriana Volpe, in quanto come anticipato da lei stessa in una recente intervista, a cui aveva offerto di ritornare nella casa più spiata d’Italia in veste di concorrente dopo la recente esperienza da opinionista.

Adriana Volpe ha dato un due di picche a Signorini e lui si è lasciato andare in merito a qualche dettaglio in più su questa vicenda.

GF Vip: Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo la mancata conferma di Adriana Volpe

Alfonso Signorini, che per quest’edizione ha arruolo anche Soleil Sorge che si è lasciata sfuggire una bollente confessione prima della partenza del Grande Fratello Vip, ha rivelato che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno reagito in modi totalmente diversi non appena le ha contattate per chiedere loro di tornare.

La mogie di Paolo Bonolis, non appena ha ricevuto l’offerta di tornare come opinionista, nonostante avesse dichiarato di non voler ripetere l’esperienza, ha accettato al volo mentre la conduttrice non ne ha voluto sapere di tornare come concorrente.

“Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe” ha spiegato il conduttore poco prima del debutto di questa settima edizione. “L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista” ha poi spiegato.

“Non l’ha presa benissimo” ha concluso e questa versione effettivamente combacia con quella della diretta interessata che ha ammesso di aver ricevuto quella che secondo lei era una proposta inaccettabile, nonostante comprenda che avere lei come concorrente la sua rivale come opinionista sarebbe stato decisamente un bel colpaccio per il programma..