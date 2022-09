Soleil Sorge agguerrita prima del ritorno in tv: rivelazione bollente sul GF Vip

Soleil Sorge prima dell’inizio del Grande Fratello Vip è più agguerrita che mai ed ha fatto una rivelazione bollente sulla settima edizione del reality show più amato dal piccolo del piccolo schermo degli italiani.

Soleil Sorge dopo l’esperienza dello scorso anno farà di nuovo parte del cast del GF Vip, ma in un ruolo totalmente differente. Se prima l’abbiamo vista indossare i panni di concorrente, questa volta insieme a Pierpaolo Pretelli condurrà il GF Vip Party, lo show virtuale dedicato al reality show di canale 5 che ha il compito di svelare inediti retroscena sui vipponi che quest’anno hanno scelto di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia.

Prima dell’inizio di questa nuova straordinaria avventura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha concesso un’intervista al settimanale Chi dove ha fatto una bollente rivelazione sui nuovi concorrenti non mandandole di certo a dire.

Soleil Sorge è più agguerrita che mai prima del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani.

GF Vip: la dichiarazione bollente di Soleil Sorge prima del debutto

Soleil Sorge, durante il corso dell’intervista, ha chiarito, spegnendo il gossip che si è creato in questi giorni, che tra lei e Pierpaolo Pretelli, fidanzatissimo con Giulia Salemi, non ci sarà alcun triangolo amoroso come invece ha avuto durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia lo scorso anno con Alex Belli e Delia Duran. Non si direbbe però lo stesso di alcuni nuovi vipponi selezionati da Alfonso Signorini.

“Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa“ ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste“ ha subito aggiunto sui nuovi concorrenti (mentre uno dei vecchi ha vissuto un vero e proprio dramma vedendo il suo locale andare a fuoco).

“Suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse” ha poi concluso dando questa succosa anticipazione sui nuovi personaggi scelti da Alfonso Signorini per questa settima ed attesa edizione che farà il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani il 19 settembre sempre e solo su canale 5.