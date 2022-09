Victoria De Angelis, selfie mozzafiato dalla camera d’albergo in Cile: a letto, sfoggia canotta, mini slip e un fondoschiena da urlo.

Un selfie a letto, scattato da una camera d’albergo in Cile, manda in visibilio i fan di Victoria De Angelis che sfoggia tutta la sua bellezza indossando una mise essenziale, adatta a coprire le sue forme. Sdraiata a letto, stanca dopo aver viaggiato in aereo dall’Argentina al Cile, la bassista dei Maneskin non rinuncia al suo selfie d’arrivo come è solita fare quando soggiorna in un nuovo Paese.

E’ così, quando in Italia si dormiva ancora, Victoria ha pubblicato un selfie spettacolare mostrandosi totalmente al naturale, ma incantando tutti per la sua bellezza naturale che diventa ogni giorno più evidente.

Victoria De Angelis: il selfie a letto in una camera d’albergo fa impazzire tutti

Tutti pazzi per Victoria De Angelis quando, sul palco, si trasforma in un animale da palcoscenico con il suo basso animando puntualmente la folla oceanica di fan dei Maneskin che aspettano con ansia il momento in cui scende dal palco per suonare tra loro lanciando messaggi bollenti, ma tutti pazzi per Victoria anche quando, nei momenti di relax, si diverte a scattare selfie mostrandosi in diverse pose, nella maggior parte delle quali lascia tutti senza parole per la sensualità e il fascino che sprigiona indossando una semplice canotta come nella foto che vedete qui in basso.

Sdraiata a letto, viso acqua e sapone, capelli sciolti e sparsi sul cuscino, canotta bianca con tatuaggio sul braccio in mostra e mini slip che esalta il fondoschiena che aveva sfoggiato mandando in tilt i social anche durante una breve vacanza a Ibiza che si era concessa tra un impegno e l’altro con i Maneskin.

Una foto da sogno quella che Victoria ha scattato subito dopo il suo arrivo in Cile e che, in poco tempo, è diventata virale. Sempre più icona del rock con il suo stile moderno, libero, ma al tempo stesso super femminile e sensuale, la De Angelis non rinuncia a mostrarsi in tutta la sua naturalezza incantando puntualmente il mondo per una bellezza vera, frutto delle sue origini italo-danesi che le hanno regalato dei lineamenti perfetti e due occhi azzurri profondi come il mare.