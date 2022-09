Test intellettivo, scopri chi è l’intruso in soli trenta secondi!

Le avventure con Instanews non finiscono mai, specialmente con il test intellettivo del giorno. C’è un intruso, scovalo al più presto!

Studiamo test di ogni tipologia, e questo è in assoluto uno di tipo intellettivo. Ciò significa che non dovrai far altro che sfruttare le tue sole capacità mentali. Quindi, differentemente da altre volte nelle quali ti abbiamo consigliato di sfruttare l’interpretazione e l’immaginazione, in questo caso dovrai far accesso alle tue sole risorse. Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco e affronta la sfida: trova l’intruso!

Da come puoi ben vedere, c’è un elenco di personaggi che non puoi non conoscere, anche solo per sentito dire. Fai un salto nel passato e tra le storie, riprendi tutte le informazioni che possiedi su questi protagonisti iconici di ogni epoca, e pensaci su molto bene.

Ovviamente, ci sembra più che scontato dirlo, ma non dovrai assolutamente fare alcuna ricerca online, oppure mediante motori di ricerca dedicati alla questione. La bravura sta nel saper esercitare la memoria, la tua unica arma adesso.

Se non la sfrutti a dovere, è chiaro che non avrai ciò che desideri: la risposta esatta!

Soluzione test intellettivo, ecco il vero intruso!

Non è l’unico test di questa tipologia che abbiamo nel sito. Infatti, puoi davvero sbizzarrirti e fare un giro. Trovare il rompicapo che fa al caso tuo è un ottimo hobby e passatempo se vuoi proprio stare incollato al telefono. Prova a risolvere il test visivo dei due animali nascosti, trovali! Nel frattempo, sveliamo la risposta di quello del giorno.

Di sfide ne abbiamo davvero a bizzeffe, e noi siamo dei cultori del genere, oltre che dei veri e propri fan dei personaggi sopra esposti.

Salvador Dalì e la sua pittura incanterebbe chiunque; William Shakespeare è lo scrittore capace di far vivere i sentimenti più travolgenti; Immanuel Kant è il filosofo più odiato dagli studenti e amato dai professori; Sherlock Holmes trascina i lettori in un enigma dalla soluzione geniale; Carlo Magno è ispiratore di grandi gesta e incredibili conquiste; Giacomo Leopardi è il poeta che parla a tutti coloro che si sentono incompresi.

Se invece hai voglia di giocare ancora prova un test di logica da risolvere in un minuto, è davvero divertente.

Mentre, tornando al discorso che gira attorno il test intellettivo, sono tutti dei personaggi da ammirare, come può dirsi che tra loro c’è un intruso? Ebbene, la foto qui rappresentata aiuta a risolvere l’enigma.

La risposta esatta è che tra i personaggi, solo uno non esiste ed è di fantasia: è Sherlock Holmes!

Ci sei arrivato da solo? Bravissimo, stai diventando sempre più rapido, ci vediamo al prossimo rompicapo.