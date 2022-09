Test di logica: risolvilo in un minuto, sei abbastanza bravo?

Ogni test di logica che si rispetti ha in sé un’enigma in apparenza impossibile. In quello del giorno, mettiti in gioco, perché la risposa è facilissima.

Diventare dei bravi solutori di rompicapo è possibile sia grazie ad un talento innato, che con un allenamento costante che non deve mai essere accantonato. Trovare soluzioni fa parte della vita, quindi non perdere la possibilità di mettere in atto le tue capacità di problem solving. Soprattutto accetta tutte le sfide, non è mai un errore, anzi ne avrai giovamento! Il test di logica ti aspetta, ricorda che hai soltanto un minuto.

Qui sopra ti viene riportato il testo dell’indovinello del giorno, con dietro un cielo stellato, non ti servirà altro per scovare la risposta esatta. Ti suggeriamo di leggere con attenzione la consegna, perché è lì che troverai tutte le informazioni per la risposta. Ecco il testo scritto in maniera ordinata:

“Inutile discutere, ho sempre l’ultima parola. Chi sono?”

Se sei un chiacchierone hai trovata pan per focaccia! Insomma, sembrerebbe essere qualcosa che non si lasci zittire! Scorri l’articolo se vuoi consultare la soluzione con la spiegazione.

Soluzione del test di logica, è assurda la risposta!

Nel sito abbiamo giochini in tutte le salse. Dai test agli enigmi impossibili, sino alle sfide visive! Potresti dedicare la tua attenzione ad un altro indovinello di logica se quello del giorno non ti piace, ma noi siamo di parola: riveliamo tutto quello che c’è da sapere.

Cosa ti ricorda la grafica? Ebbene, sembra proprio una tipica registrazione che inoltri o ricevi nelle chat di comunicazione istantanea, e perché no anche delle riproduzioni fatte per mantenere il ricordo della voce dal vivo di un cantante ad un concerto!

Quindi, la risposta pensi che potrebbe essere una registrazione? Sei caduto nel tranello, perché potresti comunque avere l’ultima parola. In questo caso parliamo sempre di una “registrazione, ma naturale!”

Cos’è che registra naturalmente, senza apparecchi elettronici, il tono della tua voce, e lo ripete all’infinito dopo che tu rispondi? La risposta esatta è: l’eco!

Ti è mai capitato di averci a che fare quando passeggi tra i boschi e le montagne? Se ti è piaciuta la sfida e l’hai risolta da solo, ci vediamo al prossimo rompicapo, ne stiamo preparando degli altri divertentissimi.