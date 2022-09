By

“Non date retta ai rumors“: ex volto di Amici svela la verità su Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi sta per tornare con il suo appuntamento pomeridiano. I provini per ballerini e cantanti sono iniziati già da qualche mese e la gara è già iniziata.

Sappiamo anche chi saranno i futuri giudici, quindi non ci resta che iniziare. Ma un ex volto del talent show ha qualcosa da rivelare sulla conduttrice. La verità salta fuori dopo tanto parlare; scopriamola insieme!

“Non date retta ai rumors“: Anna Pettinelli, ex volto di Amici, svela la verità su Maria De Filippi

Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica nonché esperta di canto. La donna ha preso parte ad Amici come professoressa nelle due scorse edizioni. Solare, schietta e coinvolgente, Anna ha conquistato tutti, ma Maria De Filippi non l’ha riconfermata nell’edizione del talent show che sta per iniziare.

Il motivo di questa scelta non è noto, ma la Pettinelli si è ritrovata senza ruolo. Ospite al Festival di Venezia, però, svela la verità sulla conduttrice e sulla sua carriera attuale.

I microfoni di SuperGuidaTv hanno ascoltato le indiscrezioni e adesso sappiamo che Anna è pronta te un progetto tutto nuovo sempre targato Fascino.

Inizialmente, l’ex professoressa di Amici ha confessato il suo pensiero sul cinema, mentre arriva la svolta che cambia tutto. “Ho un buon rapporto. Mi piace, lo seguo e ci vado. Se non riesco ad andare mi guardo i film in televisione anche se sono dell’idea che i film vadano visti in sala” svela la donna e continua: “Per il momento ho visto solo il film Siccità ma anche gli altri mi sembrano interessanti. Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini“.

Ma la domanda più importante è un’altra: quali sono i rapporti tra la Pettinelli e Maria De Filippi dopo la scelta di non richiamarla nel talent show.

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto” confessa Anna dopo le tante indiscrezioni che la vedevano arrabbiata con la conduttrice. Erano tutte fake news: la conduttrice e l’ex professoressa sono in ottimi rapporti!

E per quanto riguarda il nuovo programma che la vede protagonista. “Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie” conclude l’intervista Anna, mentre arriva l’appello disperato.

La Pettinelli adora tuttora la grande Maria De Filippi. La verità esce allo scoperto e meno male che tutto è andato per il verso giusto sia per la conduttrice che per Anna