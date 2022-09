Maria De Filippi, da Amici 21 arriva l’appello disperato: “Ne abbiamo bisogno”

Maria De Filippi ha ricevuto un appello disperato da Amici 21. Nella speranza che nella nuova edizione possa accadere lo stesso.

Maria De Filippi dopo mesi di assenza è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con nuove edizioni dei suoi amatissimi programmi. Per l’occasione, attraverso i microfoni del canale Youtube di Lorella Cuccarini, un suo ex allievo ha deciso di rompere il silenzio facendo un appello ben preciso.

Nunzio di Amici ha fatto presente durante il corso dell’intervista quanto sia stata importante la conduttrice per il suo percorso e per quello dei suoi compagni di viaggio e per questo motivo ha pensato di lanciarle un appello. Nella speranza che il tutto possa ripetersi anche per i nuovi ragazzi che preso occuperanno i banchi ormai lasciati vuoti.

L’appello di Nunzio di Amici per Maria De Filippi arriva dritto al punto facendo capire che cosa succede dietro le quinte del talent show più famoso di sempre.

Nunzio di Amici 21 svela un inedito retroscena su Maria De Filippi

Nunzio di Amici 21, che ha parlato anche per la prima volta del suo rapporto con Cosmary, ha sottolineato quanto sia stata importante la figura di Maria De Filippi durante il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia lanciando poi anche un appello alla conduttrice nella speranza che possa essere di aiuto anche per i futuri studenti.

“Lì dentro mi ha proprio fatto sentire a casa e per me casa è la cosa più importante“ ha spiegato il ballerino durante il corso dell’intervista. “Ho ritrovato in lei la figura di mamma e lei mi tranquillizzava” ha aggiunto, mostrando un lato inedito della conduttrice che non tutti hanno avuto modo di poter vedere. “Lei si collegava e mi spiegava perché avevo quei momenti. Maria ha un talento“ ha poi continuato.

“Io spero che continuerà così anche per la nuova classe che si formerà. Noi ragazzi abbiamo bisogno di gente come lei, che è alla portata di tutti, semplice” ha incluso concluso ma senza alcun dubbio la sua richiesta sarà esaudita in quanto Maria diventerà senza alcun dubbio un punto di riferimento per la nuova classe di talenti.