Sabrina Ferilli: una ragazzina! Jeans, giacca e occhiali, che incanto!

Sabrina Ferilli, bellezza eterna: per l’attrice il tempo non passa mai. In jeans e giacca è davvero una ragazzina. Assolutamente spettacolare.

Sabrina Ferilli è assolutamente incantevole anche con un look casual. L’attrice, sempre in viaggio e impegnata in diversi, nuovi progetti, regala ai fan una foto inedita di sè mostrandosi in tutta la sua bellezza semplice e naturale. Un vero schianto in jeans come sottolineando fan e amici che fanno fatica a credere alla carta d’identità della Ferilli.

Guardando le foto della Ferilli, infatti, è davvero difficile credere che abbia 58 anni. Sia in bikini che con un vestito o con un jeans, l’attrice è sempre splendida e, per lei, i complimenti non si fanno mai attendere.

Sabrina Ferilli, bellezza mozzafiato in jeans: fan innamorati dell’attrice

Amatissima per il suo talento con cui, dopo 31 anni, ha portato a casa un David di Donatello, ma anche per la sua bellezza resa unica dalla semplicità e dalla genuinità con cui si rapporta al proprio pubblico. Schietta, sincera, senza peli sulla lingua, Sabrina unisce ad un mix esplosivo di bellezza e sensualità un carattere allegro e spiritoso.

Una sensualità, quella dell’attrice, assolutamente naturale e che sprigiona sia quando incanta tutti in bikini, sia quando, dovendo viaggiare per lavoro, sceglie un look casuale ed estremamente comodo con jeans, t-shirt e una giacca sportiva. L’attrice completa il look con degli occhiali da vista che le donano un aspetto intellettuale.

I capelli, invece, restano mossi e sciolti con la lunghezza che cade sulle spalle. Un outfit che è stato particolarmente apprezzato dai fan che, sotto la foto, inondano la loro beniamina che tornerà a guidare la giuria popolare di Tu sì que vales, di complimenti.

“Mi riempi sempre il cuore di gioia, sei bellissima”, scrive una fan. “Sei sempre la più bella e brava”, aggiunge un’altra. E ancora: “Bellissima nella tua semplicità! In qualsiasi posto tu sia, a casa o in viaggio, io ti porto comunque nel mio cuore e nei miei pensieri”, “Ma quanto sei bella vestita così?”, “Devi insegnarmi ad essere bella come te”, “Dire che sei bella sarebbe riduttivo”.

Insomma, una pioggia di complimenti per l’attrice e il suo look che ha fatto centro nel cuore dei suoi fan che, ora, attendono con ansia il suo ritorno in tv.