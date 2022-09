Terremoto a Uomini e Donne. L’ex dama smaschera il cavaliere: “Le aggressioni verbali sono fuori luogo“

Le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne sono state registrate. Dalla prossima settimana sarà possibile rivedere le nostre amate dame e cavalieri.

Nell’attesa, però, scopriamo cosa ha rivelato un ex volto del dating show. Ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe e la dama smaschera un famoso cavaliere.

Veronica Ursida è mamma da undici anni, nonché Wedding Planner e meteorina. La donna ha partecipato all’ultima edizione di Uomini e Donne ed è uscita mano nella mano con Vito Finisco.

La donna non ha peli sulla lingua e in una intervista recente per il settimanale Mio rivela qualche suo pensiero su alcuni protagonisti del dating show. In particolare, la sua attenzione si posa su Armando Incarnato, Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, mentre il nuovo tronista ha già preso tutti in giro.

Ecco che Veronica smaschera il primo cavaliere sopracitato. Non sono parole di lode per lui.

Anche lei non trova che Armando sia vero in particolar modo per i toni che utilizza.

“Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne” commenta Ursida.

E per quello che riguarda Gemma? Veronica ha notato una trasformazione in lei durante le ultime puntate di Uomini e Donne.

“Ha avuto delle uscite poco carine contro di me e mi piacerebbe capire la motivazione della sua aggressione verbale e di tanta cattiveria che mi ha lasciata perplessa” confessa la dama e conclude: “Non me l’aspettavo“.

Ma Veronica non ha solo parole negative per i suoi ex compagni. Infatti, l’ex dama continua a sentirsi con il cavaliere più discusso della scorsa edizione, Riccardo Guarnieri.

I due hanno parlato del riavvicinamento dell’uomo con Ida Platano, mentre la dama si infuria dopo aver scoperto la verità.

“Lei in alcuni aspetti è simile a me: entrambe abbiamo manifestazioni molto forti” rivela la dama e conclude in modo positivo: “Dovremmo prenderci un caffè insieme quando scenderò in Puglia“.

Veronica Urside smaschera Armando Incarnato dopo Uomini e Donne. La dama è sempre stata nota per il suo modo diretto di dire le cose e anche questa volta non si è smentita. Arriva il terremoto nel dating show e i protagonisti dell’intervista risponderanno?