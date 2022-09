Dopo il momento turbolento, Lei è in dolce attesa: grande notizia per la coppia di vipponi

Negli ultimi mesi, centinaia di riviste di gossip si stanno dedicando alla separazione dopo venti anni di relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

E’ arrivato il momento, però, per una grande notizia! Un’altra coppia di vipponi è in dolce attesa per la seconda volta. Nonostante il momento turbolento, gli animi adesso sono più sereni e gioiosi. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Lei è in dolce attesa dopo il momento turbolento: grande notizia per Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono fidanzati da sette anni. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi ed è stato subito amore a prima vista.

I due adesso sono genitori della piccola Nina Speranza, ma ecco che Cristina è nuovamente in dolce attesa. La notizia arriva tramite il profilo Instagram dell’attore.

Luca pubblica una foto insieme alla sua famiglia. La Marino è di profilo ed è possibile intravedere un dolce pancino.

Ma è la didascalia a confermare le varie supposizioni: “Io, te, Nina e una nuova luce…“.

Sta per arrivare il secondo figlio per la coppia di vipponi, ma ancora non si sa nulla rispetto al sesso del bambino, mentre loro due volano alle Bahamas dopo il matrimonio.

Argentero ha spesso rivelato di volere una grande famiglia, addirittura “un’intera squadra di calcio” come rivela Cristina ai microfoni del settimanale Gente.

Nonostante il volere di Luca, la sua fidanzata vorrebbe avere tre figli massimo, ma non si può mai sapere.

La famiglia adesso si trova in Salento prima dell’inizio di una grande avventura per l’attore. Infatti, Argentero condurrà il famosissimo tg satirico, Striscia la Notizia.

Non è stata un’estate facile però per Luca. L’uomo ama la sua privacy e farebbe di tutto per difendere la sua famiglia, mentre spunta l’amara decisione di Carlo Conti.

Durante una vacanza a Forte dei Marmi, appena l’attore si è reso conto della presenza di alcuni fotografi, ha dato di matto.

Luca si imbestialisce in modo brutale, mentre chiede di allontanarsi ai paparazzi. E’ proprio per questo che probabilmente è proprio lui a rivelare la notizia su Instagram, in modo tale da togliere l’esclusiva alle riviste di gossip.

Nonostante il momento turbolento, adesso va tutto a gonfie vele. Cristina e Luca non vedono l’ora di accogliere il loro secondo figlio e di passare tutta la vita insieme. Secondo voi, si fermeranno a questa gravidanza o meno?