Mercedesz Henger, altro che Edoardo Tavassi: il nuovo fidanzato conquista tutti

Mercedesz Henger dimentica Edoardo Tavassi: l’ex naufraga avrebbe un nuovo fidanzato che piace già a tutti. Deianira Marzano svela tutto.

Mercedesz Henger dimentica definitivamente Edoardo Tavassi e volta pagina. Nella vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 sarebbe, infatti, arrivato un nuovo amore. A svelare tutto, compresa l’identità del ragazzo che avrebbe conquistato il cuore di Mercedesz è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso alcune foto in cui la figlia di Eva Henger è in compagnia di un ragazzo.

I due sarebbero stati pizzicati insieme in Puglia, ma stando a quello che riporta Deianira, si sarebbero concessi anche una piccola vacanza a Sharm El Sheik. Chi è, dunque, il nuovo fidanzato di Mercedesz? Tra i due sarebbe già nato l’amore? Andiamo a scoprire tutto.

Fidanzato Mercedesz Henger: Cristian fa impazzire tutti

Il presunto, nuovo fidanzato di Mercedesz Henger che, all’Isola dei Famosi 2022 ha tirato fuori tutta la sua sensualità, si chiamerebbe Cristian come svela Deianira Marzano. “Il ragazzo di Mercedesz si chiama Cristian. Sono stati insieme anche a Sharm. Non si capisce perchè lei debba tenerlo nascosto“, scrive Deianira pubblicando anche alcune foto.

Di Cristian non si sa altro. Sul proprio profilo Instagram, Mercedesz si mostra sola o in compagnia della famiglia. Nessun riferimento, dunque, alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Quel che è certo è che con Edoardo Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi 2022, non è nato l’amore. Intervistato da ThePipol, il fratello di Guendalina che fa il tifo per la figlia Gaia che sta partecipando alle selezione di Miss Italia, ha svelato di non avere rapporti importanti nè con Mercedesz nè con Estefania.

“Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. […]”.

Rispondendo ai fan, invece, Mercedesz, su Edoardo Tavassi, ha detto: “Devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare. Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera”.