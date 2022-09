“Cristina D’Avena, un oceano di bellezza”: costume nero e gambe perfette

Cristina D’Avena infiamma i social: basta un costume nero, delle gambe perfette e una posa da sirenetta: pioggia di complimenti per lei.

Ultimi giorni di sole e di mare per Cristina D’Avena che infiamma i social mostrandosi in versione sirenetta a bordo di una barca. Con il suo immancabile sorriso che regala puntualmente ai fan, la cantante sfoggia la parte più sensuale di sè mostrandosi con un costume intero che esalta le sue forme mozzafiato.

Oltre ad incantare con la sua splendida voce con cui da anni fa innamorare non solo i più piccoli, ma anche gli adulti, la D’Avena lascia senza parole anche con le foto in cui indossa il costume portando a casa pioggia di like e complimenti.

Cristina D’Avena in versione sirenetta e il web impazzisce

Cristina D’Avena fa sognare i fan in tutto il suo splendore. A 58 anni, la cantante sfoggia un decolletè esplosivo e delle gambe assolutamente perfette mandando in tilt i social che, per tutta l’estate, sono impazziti con le foto in bikini delle donne del mondo dello spettacolo come quella di Sabrina Ferilli che è di una bellezza mozzafiato.

“Sei sempre un oceano di splendore e dolcezza”, scrive un fan innamorato della D’Avena. “Splendida anche quest’anno, complimenti”, aggiunge una ragazza. E’ ancora: “Sempre bellissima”, “Spettacolo di foto”, “Sei meravigliosa”. I complimenti che riceve quotidianamente la D’Avena non sono assolutamente una novità.

«So di essere un sogno erotico di molti uomini, perché me lo hanno anche scritto», aveva ammesso Cristina nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 al settimanale Chi. La cantante, inoltre, è ben consapevole di ricevere commenti lusinghieri sui social di fronte ai quali «Ci sorrido e mi lusinga essere così desiderata perché, essendo estremamente femmina, è normale che mi faccia piacere che un uomo mi possa desiderare. Anche se, leggendo certi commenti, mi dico: ”Ammazza, e pensare che canto i Puffi!”».

Dal 2018 ad oggi non è cambiato assolutamente niente. Cristina diventa sempre più bella e sensuale e dimostra che, per lei, il tempo resta fermo per la gioia dei fan che apprezzano sempre molto le sue foto e non solo quelle in costume.