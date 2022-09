Questi segni zodiacali soffriranno per amore a settembre

Settembre non sarà un mese divertente per questi tre segni zodiacali, soprattutto dal punto di vista sentimentale. E tu, di che segno sei?

Le pene d’amore sono da sempre un grosso problema. Soffrire per questioni di cuore non è bello ma è forse l’unico fattore che lega persone di età diverse. I problemi legati alla sfera sentimentale, infatti, seppur vissuti con un’intensità diversa, sono uguali durante l’adolescenza o nel corso di un’età più matura. Purtroppo arrivano periodi durante i quali tutto va storto, soprattutto in amore.

Alcuni segni zodiacali vivranno un mese di settembre molto critico sotto l’aspetto sentimentale. I problemi di cuore saranno tanti e potrebbero esserci diversi momenti tristi. Delle storie potrebbero arrivare al capolinea e altre potrebbero non mantenere le premesse (e le promesse) dei primi mesi. Ecco la classifica dei segni zodiacali che soffriranno per amore nel mese di settembre. Ammettilo, hai paura che il tuo segno si trovi sul podio, vero?

I segni zodiacali che avranno problemi di cuore a settembre

Capricorno: i nati sotto il segno del Capricorno meritano di trovarsi sul podio perché il periodo non è dei migliori, ma non stanno facendo nulla per migliorare la situazione. Se c’è nervosismo in casa, è inutile aggiungere altri problemi, forse è il momento di placare gli animi e non rendere l’atmosfera ancora più tesa. Se c’è la volontà di salvare la propria storia d’amore, forse è arrivato il momento di fare un passo indietro.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha vissuto diverse disavventure ultimamente e forse è troppo distratto. Trascurare il proprio partner non è esattamente un’idea geniale, soprattutto se il rapporto non è così solido come potresti credere. Forse dovresti dimenticare il passato e concentrarti sul presente, prima che sia troppo tardi.

Leone: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Leone. A causa del suo carattere, questo segno rischia di rovinare anche i rapporti più solidi. La voglia di primeggiare sul partner prende il sopravvento e non tutti sono disposti ad accettare questo genere di condizioni. Evita che la tua dolce (e arrabbiata) metà scappi, prova a tirare fuori il tuo lato più tenere. È proprio lì, nascosto da qualche parte.