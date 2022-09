Harry torna a Londra e William vola negli USA: è solo un caso?

Il tanto atteso ritorno di Harry a Londra non avrà il lieto fine che gli inglesi speravano: non ci sarà nessun incontro con William: perché?

Secondo alcuni sondaggi recenti, uno dei desideri più forti del popolo inglese è quello di rivedere nuovamente Harry e William in buoni rapporti. I due fratelli, un tempo molto uniti, soprattutto dopo la morte della loro madre, non si parlano da molto tempo, almeno secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna. Nemmeno il ritorno del Duca di Sussex in occasione del Giubileo di Platino ha aggiustato le cose.

Anzi, sembra che i rapporti siano ancora più tesi dopo l’ultimo incontro, seppur a distanza. In occasione di tutti gli eventi pubblici, i Cambridge hanno sempre mantenuto le distanze dai Sussex e non hanno risposto all’invito per il compleanno della piccola Lilibet. Nei prossimi giorni, il Principe Harry sarà in Inghilterra per alcuni impegni programmati da tempo. Nello stesso periodo, William sarà negli Stati Uniti d’America: è solo un caso?

William negli USA ed Harry a Londra: perché?

Il tanto atteso incontro tra Harry e William non avverrà nemmeno stavolta. Nei prossimi giorni, il secondogenito di Carlo e Diana volerà nel Regno Unito per partecipare ad alcuni eventi di beneficenza. Harry sarà accompagnato da sua moglie Meghan, nonostante le polemiche degli ultimi giorni, e si dividerà tra Inghilterra e Germania. E William? Il fratello maggiore prenderà un aereo per gli Stati Uniti d’America proprio in quel momento.

Direzione New York City, dove il futuro re d’Inghilterra prenderà parte all’Earthshot Prize, un premio che viene assegnato ad alcune aziende che si sono impegnate a favore dell’ambiente nell’ultimo anno. William avrebbe organizzato questo volo proprio per non incontrare suo fratello, lo riportano i media britannici.

Il premio sarà assegnato a Boston a dicembre e, volendo, William avrebbe potuto partecipare a questo primo incontro anche da remoto, ma non sarà così. Proprio mentre Harry e Meghan torneranno a Londra, William sarà dall’altra parte del mondo. È certo che i Sussex abbiano chiesto di incontrare la Regina Elisabetta, mentre è molto probabile che possano passare almeno una giornata in compagnia del Principe Carlo.