Maria De Filippi non l’abbandona: dopo Amici arriva la svolta che cambia tutto

Maria De Filippi dopo l’addio ad Amici ha deciso di non abbandonarla e per lei è in arrivo una notizia bomba che cambia tutto.

Maria De Filippi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con nuove edizioni dei suoi amatissimi programmi, che avranno non pochi cambiamenti per quanto riguarda il cast. Non tanto Uomini e Donne, che prevede più o meno gli stessi personaggi più amati degli studi Elios di Roma, ma per Amici.

Il talent show è arrivato alla sua ventiduesima edizione e nel cast ci sono stati non pochi cambiamenti. Dopo anni di onorato servizio, Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno abbandonato il loro ruolo di insegnanti e sono state sostituite da Arisa, che ha già provato quest’esperienza qualche edizione fa, e il ballerino EmanueL Lo.

In molti si chiedono come mai i rapporti lavorativi si siano interrotti e come sono rimasti dopo quanto accaduto. A svelare la verità su una delle due insegnanti che ha abbandonato, ci ha pensato il portale Tv Blog annunciando il nuovo piano di Maria De Filippi dopo Amici.

Amici: il piano di Maria De Filippi dopo l’abbandono al talent show di canale 5

Maria De Filippi, che prima dell’inizio di questa stagione di Amici ha ricevuto un appello disperato, non si è sicuramente lasciata in cattivi rapporti con Anna Pettinelli in quanto le due, dopo la fine dell’esperienza appena vissuta, continueranno a lavorare insieme.

Ad annunciarlo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stato il portale Tv Blog, che ha sempre dato in anteprima notizie che si sono poi rivelate essere vere, anticipando che l’ex prof di Amici è stata arruolata da Maria De Filippi per un nuovo progetto. Almeno per il momento il nome del programma e in che cosa consiste è ancora sconosciuto e non si sa se andrà in onda sulle reti Mediaset oppure è un contenuto esclusivo di Witty, il portale che gestisce tutti i contenuti multimediali della moglie di Maurizio Costanzo ma la notizia ormai è nell’aria e non si aspetta altro che una conferma da parte di una delle due interessate.

Che cosa hanno preparato insieme questa volta?