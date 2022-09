Giorgia Soleri massacrata: Damiano David non si trattiene e reagisce così

Giorgia Soleri è stata massacrata dal web dopo la pubblicazione delle sue poesie. Damiano David, leader dei Maneskin, non è riuscito a trattenersi ed ha risposto così.

Giorgia Soleri sembrerebbe non trovare pace. La fotografa ha da poco pubblicato le sue poesie che hanno trovato una certa popolarità sui social. Purtroppo non nel senso sperato, in quanto piuttosto che essere apprezzate sono state abbastanza criticate.

Alcuni infatti non hanno apprezzato la sua espressione poetica, in particolar modo riguardo i testi passionali da lei scritti, quelli che parlano dell’amore carnale. Molti infatti sono stati ridicolizzati dal web e la fidanzata di Damiano David ha deciso di rispondere per le rime. Tant’è che è intervento poco dopo anche il leader dei Maneskin dicendo la sua in tutta questa situazione che ha preso forse una piega totalmente inimmaginabile.

Giorgia Soleri è stata massacrata dal web e per questo motivo ha deciso di rispondere così a tutti i leoni da tastiera.

Damiano David replica a Giorgia Soleri dopo la sfuriata social

Giorgia Soleri, che è stata presa in giro da Selvaggia Lucarelli, ha deciso di rispondere per le rime a tutti coloro che hanno stroncato le sue poesie soltanto perché parlava di un amore di tipo carnale e non il solito sdolcinato. La fotografa ha tirato in ballo anche il leader dei Maneskin facendo notare che nel suo caso nessuno ha però esposto lamentale di vario tipo:

“Oh comunque incredibile. Quando un uomo parla di come sc**a nessuno lo critica dicendo ‘Hihihi ma non lo volevo sapere, cringeeee’. Che strano” ha scritto su Twitter incorporando il testo di I wanna be your slave, celebre brano della band del suo compagno. “Testi che personalmente trovo meravigliosi di Damiano David dei Maneskin“ ha poi concluso.

Non è mancata, di fronte a tutto questo, anche la reazione di Damiano David che ha scatenato gli utenti della rete come non mai prima d’ora.

Ti amo di più quando ti avvelenj — Damiano David (@daviddamiano99) September 7, 2022

“grazie amo, best antidoto contro il veleno (ti amooo anche ioooo)” ha replicato lei con un pizzico di ironia, ma apprezzando il supporto mostratole dal suo compagno anche in questa occasione che diventa sempre più pesante. Tant’è che avrebbe deciso di abbandonare e cancellare il suo profilo su Twitter.