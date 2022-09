Totti rompe il silenzio e sgancia la bomba su Ilary Blasi: “Me l’ha portata via”

Francesco Totti rompe il silenzio e sgancia la bomba su Ilary Blasi parlando per la prima volta della fine del matrimonio: “Me l’ha portata via”.

Francesco Totti è un fiume in piena nella sua prima intervista rilasciata ai microfoni di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Dopo un’estate in cui è stato il protagonista indiscusso del gossip italiano, l’ex calciatore che ammette che avrebbe preferito rilasciare un’intervista sul calcio e sulla Roma, si racconta a 360 gradi svelando la propria verità sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi con cui l’amore è durato vent’anni e ammettendo per la prima volta di avere una storia con Noemi Bocchi, iniziata a Capodanno e consolidata a marzo 2022.

Totti parla di tradimenti, di tentativi di salvare il matrimonio e di trovare un accordo per non finire in tribunale e proteggere i figli svelando dettagli inediti su quello che è stato il matrimonio con Ilary nell’ultimo anno. Un racconto fiume quello dell’ex capitano della Roma e atteso da mesi.

Francesco Totti: la fine del matrimonio con Ilary Blasi, i tradimenti e il rapporto con i figli

Francesco Totti parla per la prima volta della separazione da Ilary Blasi anticipando che non rilascerà ulteriori dichiarazioni anche qualora dovesse arrivare la replica di Ilary. “Non sono stato io a tradire per primo. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima”, comincia così la verità di Totti sulle cause che hanno portato alla fine del matrimonio senza svelare l’identità di questa terza persona.

Parla apertamente, invece, per la prima volta di Noemi Bocchi ammettendo di averla già conosciuta quando uscì la prima foto che li ritraeva insieme allo stadio, ma di aver cominciato una storia con lei a Capodanno.

“Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? È vero la conoscevo già, la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata a marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

Poi, un capitolo dedicato ai suoi tre grandi amori: Christian, Chanel e Isabel. «L’accordo era: luglio con la madre, agosto con me. Poi Ilary si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, ma io la tranquillizzavo: Isabel stava benissimo, e poi facevamo le videochiamate tutti i giorni. Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia».