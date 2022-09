Il forte messaggio di Francesco Totti: nuove verità sul matrimonio con Ilary Blasi

E’ noto ormai da qualche mese che Francesco Totti e Ilary Blasi si stiano separando dopo 20 anni di amore.

La notizia ha sconvolto i fan della coppia che ne vogliono sapere sempre di più.

Sappiamo che l’ex capitano della Roma ha una nuova fiamma che teneva nascosta. Si tratta di Noemi Bocchi che probabilmente è anche il motivo della rottura dei due sposini. Ma solo per questo?

Nuove verità sono uscite allo scoperto in merito al matrimonio di Totti con Ilary. Il messaggio dell’ex calciatore scuote gli animi, ma scopriamo insieme cosa ha rivelato

Il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi è giunto al termine, purtroppo. Questo gossip ci sta accompagnando da mesi e la “trama” sta diventando sempre più intricata.

Spuntano sempre nuovi colpi di scena da parte di entrambi i protagonisti. Questa volta è Francesco Totti ad esporsi e ad aggiungere un nuovo tassello alla rottura con la ormai ex moglie.

Gli avvocati hanno ufficializzato la separazione dopo 17 anni di matrimonio. Mentre Ilary Blasi si mostra sensuale in palestra e utilizza molto i social, Francesco si muove nell’ombra e incontra di nascosto la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Ma non è quest’ultima ad aver fatto finire l’amore, perché era già da un anno che la coppia era in crisi.

Francesco svela alcuni dettagli suo suo matrimonio mandando un vocale all’amico, bodybuilder e Pr, Alex Nuccetelli.

E’ proprio quest’ultimo a mettere in rete le parole di Totti. Ciò non è fatto con cattiveria, ma per far capire a tutti che ci sono delle motivazioni più serie e profonde dietro la separazione.

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo” rivela l’ex calciatore all’amico e conclude con la mazzata: “Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.

Altre novità si aggiungono in questo puzzle complicatissimo. Tra qualche giorno i due daranno il via alle parti legali e quindi alla separazione ufficiale, mentre sono lacrime amare per l’ex calciatore.

Le possibilità sono due: o opteranno per un accordo comune e condiviso o inizierà uno scontro se Totti e Ilary saranno in disaccordo.

Insomma, le nuove verità sul matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi sono all’ordine del giorno. Capiremo prima o poi cosa è successo veramente? Non ci resta che attendere e avremo sempre più risposte!