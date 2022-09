Concorrenti Grande Fratello Vip 7: arriva l’amatissima ex di Non è la Rai

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, boom di Signorini. Nel cast un’amatissima ex ragazza di Non è la Rai e un famosissimo attore.

Potrebbe essere un doppio colpo quello messo a segno da Alfonso Signorini a due settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip 7. Tra i concorrenti, infatti, potrebbero esserci una delle ex ragazze di Non è la Rai più amate dal pubblico e un famosissimo attore. A riportare l’indiscrezione è Pipol Tv che, tuttavia, non aggiunge altro.

Chi saranno, dunque, l’ex ragazza di Non è la Rai e l’attore pronti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà che riaprirà ufficialmente i battenti lunedì 19 settembre? Le ipotesi sono diverse, ma naturalmente non c’è alcuna certezza.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: Ilaria Galassi o Pamela Petrarolo nel cast?

I nomi più gettonati come ex ragazze di Non è la Rai che potrebbero partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip sono quelli di Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. La Galassi non ha mai nascosto il desiderio di poter partecipare al reality show. A giugno 2021, in diretta su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, ha espresso il desiderio di poter partecipare al reality.

“E’ giusto che lo faccia anch’io perché entrano persone che non sono dei Vip”, aveva detto la Galassi. Anche quello di Pamela Petrarolo è un nome caldissimo per il GF Vip 7. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 2022 restando anche da sola per diverse settimane, la Petrarolo, intervistata da Isa e Chia, non ha chiuso le porte ad un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip 7.

Tra le ex ragazze di Non è la Rai spunta anche il nome di Cristina Quaranta, lontana da diverso tempo dalla tv. Tra gli attori che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà il prossimo 19 settembre, secondo Biccy che scrive sotto il post che vedete qui in alto, potrebbe trattarsi di Gianmarco Tognazzi.

Sono diverse, dunque, le ipotesi sul cast del Gf Vip 7. Finora, gli unici nomi ufficiali sono quelli di Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Nella casa, tuttavia, dovrebbero entrare anche: Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Attilio Romita.