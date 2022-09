Amici 22, Maria stravolge tutto prima della partenza: arriva l’attesa promozione!

Ad Amici 22, Maria De Filippi ha deciso di stravolgere tutto quanto prima della partenza. Dopo mesi è arrivata l’attesa promozione che da tempo tutti stavano aspettando!

Amici 22 farà il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani a partire da domenica 18 settembre. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Mediaset ha scelto di spostare la trasmissione dal sabato alla domenica in modo tale da contrastare la concorrenza di Rai con Mara Venier che da quando è tornata al timone di Domenica In non fa altro che collezionare veri e propri ascolti record.

Tante sono le novità previste per quest’anno, a partire dal cast dei professori che vede non solo il ritorno di Arisa ma anche l’addio di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno deciso di abbandonare le cattedre, ma non solo. Un ex concorrente ha ricevuto la tanto attesa promozione in quanto da allievo è diventato ora uno dei professionisti del cast!

Maria De Filippi lo promuove prima di Amici 22: da concorrente a ballerino professionista!

Maria De Filippi, che non ha abbandonato Anna Pettinelli dopo l’addio ad Amici 22, ha deciso di promuovere l’ex concorrente della passata edizione facendolo diventare, proprio come è accaduto lo scorso anno con Giulia Stabile, uno dei professionisti.

Stiamo parlando di Michele Esposito, ballerino di danza classica portato all’interno della scuola da Alessandra Celentano che fin dal primo momento ne ha colto le qualità ed il tempo le ha dato ancora una volta ragione. A confermare la notizia è stato il diretto interessato durante il corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorella Caccarini rivelando che domenica 18 settembre ci sarà anche lui per l’inizio di questa nuova edizione ed in una veste del tutto nuova rispetto a quella a cui siamo stati abituati a vederlo negli scorsi mesi.

Michele Esposito è stato promosso ad Amici 22 diventando uno dei professionisti di questa nuova edizione, mentre è ancora giallo su Mattia. Il concorrente della passata edizione, sotto il team di Raimondo Todaro, che ha dovuto abbandonare il programma per problemi di salute e a cui era stato promesso un banco per questa nuova edizione. La produzione, e Maria stessa, avrà rispettato la parola data?