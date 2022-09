Test, trova i due animali nascosti: è una sfida imperdibile!

I test non mancano mai su Instanews, e la sfida del giorno è davvero divertente: trova i due animali nascosti, non farti fregare dai tranelli.

Essere dei bravi osservatori non è scontato, anche perché quando si tratta di test visivi nei quali è necessario trovare degli elementi, ci sono delle insidie nascoste che complicano davvero le cose. L’obiettivo del giorno è semplice: trova i due animali nascosti, e diventa sempre più preparato nella risoluzione degli enigmi! Con i nostri indovinelli l’intrattenimento è assicurato, non ci sono dubbi.

Come puoi ben vedere l’immagine qui presentata è contraddistinta da linee in chiaro scuro che non sono poi così nitide ed evidenti. L’inganno sta proprio in questi dettagli, allora c’è una tecnica per risolvere l’enigma in pochissimo tempo.

Studia le mosse e le azioni dei personaggi qui rappresentati, c’è qualcosa di nascosto, ma solo in apparenza, perché in realtà gli animali sono molto ben visibili.

Che aspetti? Risolvi la sfida, alla fine dell’articolo troverai la soluzione.

Soluzione del test trova i due animali nascosti, eccoli!

Affrontare dei rompicapo nel quotidiano è un ottimo hobby, anche perché permette di mettere in moto in cervello, e si diventa anche più bravi in questioni importanti come il problem solving. Se ti alleni con un altro rompicapo visivo in cui devi trovare l’intruso, diventerai velocissimo! Ecco la soluzione del test del giorno, non ti abbiamo detto quali sono questi due animali nascosti, ma dato che sei un bravo osservatore, li avrai trovati.

Ecco dove sono, i due animali sono proprio nel bel mezzo del disegno! Hai capito di quali si tratta? Sono due felini, sono due gatti accovacciati. Il primo è appena percettibile, perché tutto bianco e le illusioni di chiaro-scuro contribuiscono a confondere la vista. Ma eccolo lì in braccio alla sua padrona.

Se ti piacciono queste sfide eccone una diversa, prova questo test di logica devi indovinare di cosa si tratta. Tornando al secondo animale, ecco dove si trova.

Il primo sopracitato avresti potuto vederlo subito proprio perché la donna è intenta ad accarezzare l’animaletto. Mentre il secondo è ancora più evidente, essendo una grossa macchia scura in primo piano, si intravedono le fattezze di un gatto.