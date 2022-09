Affrontare le sfide con la giusta carica è un ottimo modo per mettersi in gioco, ed il test del giorno è l’occasione giusta. Trova l’intruso in meno di trenta secondi.

L’autunno è alle porte e nonostante questa sembri una condizione lontana a causa della presenza del caldo, gli appassionati del periodo dell’anno non dovranno ancora aspettare molto. Così, in attesa dell’arrivo vero e proprio della stagione con il suo clima più mite e le foglie marroni, gialle e rosse, ti proponiamo un test che ci ricorda questo momento. Trova l’intruso, ma attento a non farti fregare dalle illusioni ottiche!

Squadrate, irregolari, dalle linee dolci, e dalle mille sfumature di colori, le foglie sono il simbolo della stagione autunnale, non ci sono dubbi. L’obiettivo del test è quello di trovare un intruso, perciò non perdere la concentrazione.

Una strategia vincente potrebbe essere quella di suddividere mentalmente in degli schemi i gruppi delle varie tipologie di foglie. Ad esempio, puoi iniziare escludendole per colore se le forme sono troppo particolareggiate.

Ricorda però che è nei piccoli dettagli che si può trovare la risposta esatta. Quindi, occhio a quegli elementi che sembrano delle “anomalie.” Nel prossimo paragrafo scoprirai la soluzione con qualche altra dritta per risolvere questi rompicapo visivi.

Ecco dove si trova l’intruso, arriva la soluzione del test!

Nel nostro sito ci sono giochini di tutte le tipologie, potrai davvero allenare le tue abilità, diventando un abilissimo solutore. Quello che dovrai fare è non perdere di vista l’obiettivo, e portare fino in fondo la sfida. Il test però non è così assurdo, anzi la risposta è così semplice che non puoi non aver notato da solo l’anomalia presente in primo piano.

Ogni sfida merita di essere affrontata, specialmente quando si tratta di un enigma rapido ed indolore. Il tempo prestabilito è di trenta secondi, e se li hai superati non ti mangiamo mica, non siamo così tassativi! E’ importante cronometrarsi perché permette di riscontrare se davvero si sta diventando più bravi.

Sei riuscito ad individuare da solo la risposta? Se ti è piaciuta la sfida, ti proponiamo un test smile. Trova il pupazzo di neve e non cadere vittima dell’illusione!

Ebbene sì, mediante il cerchietto qui riportato in foto con la presenza della freccia, ti indichiamo la risposta esatta. Questa si trova in fondo a destra, e si tratta di un animaletto che di solito vive in zone umide. Stagni, paludi e foreste, stiamo parlando di una vera ranocchia!

Piaciuto il test? Ci vediamo al prossimo imperdibile rompicapo, ti aspettiamo.