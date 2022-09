Test, trova il pupazzo di neve: l’illusione ottica ti farà scervellare!

Affronta il test quotidiano con l’appuntamento imperdibile dei rompicapo di Instanews: trova il pupazzo di neve!

Che la sfida abbia inizio, non sei già in fibrillazione? Ogni giorno ci sono tantissimi test da superare, tutti diversi, ma con lo stesso obiettivo: farti divertire! Nello specifico nel rompicapo colorato qui davanti a te, dovrai individuare dove si trova il pupazzo di neve. Non è impossibile come sembra, ma non cadere nel tranello delle illusioni ottiche, perché rischiano davvero di farti impazzire!

Insistiamo con il ribadirti la presenza di illusioni ottiche nel test, per darti un efficace suggerimento, poiché non è così scontata come sembra la soluzione. C’è chi ha un colpo di fulmine, ed scova subito il pupazzo di neve.

Ma c’è anche chi ha bisogno di un’adeguata strategia per allenare al meglio le proprie capacità e risolvere i test. Una mossa vincente potrebbe essere quella di immaginare la reale differenza tra un fiocco ed un pupazzo di neve, perché alla fine sono le palline bianche a confondere le tue idee.

Così, solo dopo aver compiuto questa operazione, la soluzione dovrebbe arrivare liscia come l’olio.

Ecco dove si trova il pupazzo di neve, che test assurdo!

Non è l’unico rompicapo visivo che abbiamo da proporti, infatti se ti farai un giro nel sito ne troverai tantissimi. Ad esempio, sai che una ciliegia tira l’altra? Prova a risolvere il test delle ciliegie, trova quella senza vermetto! Insomma, già dai titoli ti sembra abbastanza chiaro quanto ci divertiamo insieme a fare questi enigmi. Che aspetti? Ecco la soluzione!

Ebbene sì, siamo giunti alla soluzione dell’enigma quotidiano: hai trovato da solo l’oggetto richiesto nella consegna? Si trova proprio in basso a sinistra, ed è abbastanza evidente la sua forma.

L’inverno è ancora lontano, ma con questo test riusciamo già ad immaginare la stagione contraddistinta dal suo manto bianco e magico.

Se ti è piaciuta la sfida, augurandoti di averla risolta senza il nostro aiuto, ti proponiamo un altro rompicapo, però differente. Risolvi l’indovinello di logica individuando la risposta esatta.

Nel frattempo, continueremo a lavorare per te, realizzando delle sfide imperdibili.