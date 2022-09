Alfonso Signorini è una garanzia nella conduzione, il Grande Fratello Vip è un vero successo. Il segreto? Glielo ha rivelato la Queen di Mediaset: Maria De Filippi!

Nonostante abbiano un diverso stile e carattere, i conduttori della rete Mediaset sono una grande squadra, non ci sono dubbi. Alfonso Signorini e Maria De Filippi oltre che dei presentatori coinvolgenti, sono dei punti di riferimento per il pubblico a casa. Nel quotidiano sono seguiti nei programmi di intrattenimento più attesi, Amici e il Grande Fratello Vip, ma c’è una ragione se entrambi hanno questo successo. L’arma vincente l’ha passata la conduttrice al Direttore di Chi magazine.

I telespettatori sono sulle spine, mai come quest’anno sanno così poche informazioni sul reale cast che andrà in onda da settembre fino ad aprile/maggio. L’obiettivo è quello di ottenere un grande successo, ed Alfonso Signorini ha saputo a chi chiedere.

Maria De Filippi si è rivelata un’ottima mentore, oltre che fidata consigliera. Sono passati circa vent’anni dalla prima apparizione in tv del conduttore. Nel 2002 era al fianco di Piero Chiambretti, così da comparsa è passato ad opinionista, fino ad ottenere il ruolo di presentatore in prima serata.

Lo vedremo nei due consueti appuntamenti settimanali con il Grande Fratello Vip, ma questa volta il conduttore svela una chicca inedita. Non riguarda i concorrenti, ma il segreto custodito gelosamente per ottenere successo nello share.

Alfonso Signorini confessa il segreto del successo

Diciamo che di recente si è parlato del conduttore, il quale non ha avuto piacevoli notizie. L’ultima inaspettata assenza per Alfonso Signorini è stata un duro colpo, ma niente lo abbatte. Perché possiede un consiglio rivelato direttamente dalla Queen Mary, un’icona indiscussa della Mediaset, e una delle conduttrici maggiormente presenti nella quotidianità.

Che cosa gli avrà mai rivelato Maria De Filippi? La stessa conduttrice non si è mai sentita infallibile, anzi dichiara spesso che anche lei sbaglia e può farlo, e si mostra trasparente nei confronti del pubblico a casa e degli amici come Alfonso.

Sicuramente Signorini ha meno esperienza rispetto a lei. Infatti, ha colto subito alla lettera il consiglio datogli, e tutt’oggi rivela nelle interviste che ne va fiero. Ribadisce soprattutto quanto è legato all’amica e di come il “segreto del successo” gli sia tornato davvero utile.

La collega gli ha rivelato che per essere bravi in tv bisogna dimostrarsi pronti a tutto, e glielo consiglia con queste parole:

“Fare tv è come andare in bici, più la fai e più è facile, naturalmente con tutti i rischi annessi e connessi.”

Insomma, si tratta di un consiglio d’oro considerato il successo del conduttore! Come se non bastasse, arriva anche un altro massacro per Alfonso incassato senza battere ciglio, ma questa è solo una delle news in corso, ne vedremo delle belle. In attesa di novità, non perdiamo i prossimi aggiornamenti.