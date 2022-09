Signorini massacrato prima del GF Vip: questa volta l’ha fatta grossa

Alfonso Signorini è stato massacrato prima del debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta l’ha fatta grossa.

Alfonso Signorini sta per tornare con una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che è pronta a battere ogni record nella storia del reality show di canale 5, in quanto non solo sarà l’edizione più lunga di sempre (si mormora possa terminare a maggio) ma per la prima volta vedrà l’ingresso di un concorrente sieropositivo.

Il direttore di Chi è pronto a stravolgere ogni schema, ma nelle scorse ore nonostante le buone intenzioni è finito al centro della polemica e sul web è scoppiato il caos a causa di alcune sue dichiarazioni in quanto, a proposito della sieropositiva, ha svelato il motivo per cui Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente del Grande Fratello Vip ad essere annunciato.

GF Vip: la confessione di Signorini scatena l’ira degli utenti della rete

Il GF Vip, dove un ex concorrente ha fatto una dichiarazione choc, ha utilizzato una strategia ben precisa nella scelta di annunciare Giovanni Ciacci come primo concorrente e a rivelarlo è un collaboratore del portale DavideMaggio.it, Mattia Buonocore, svelando tutti gli altarini che hanno fatto esplodere la polemica sul vasto mondo dei social.

“Signorini spiega che hanno annunciato la presenza di Ciacci e la sua sieropositività per permettere agli altri concorrenti di scegliere se accettare o meno di partecipare… Bah…” ha annunciato su Twitter, scatenando l’ira degli utenti della rete che hanno attaccato il conduttore a causa di questa scelta trovando il tutto abbastanza discriminatorio nei confronti dello stylist dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Molto probabilmente però le intenzioni del conduttore sono state travisate in quanto voleva che ogni concorrente fosse avvisato per tempo in modo tale da poter agire come meglio credeva, condivisibile o meno. Almeno per il momento però non risulta che qualcuno abbia cambiato idea. Così come Giovanni Ciacci non ha rilasciato alcun commento se questa scelta lo abbia infastidito o meno ma sicuramente durante il corso di queste settimane avrà modo di poter dire la sua sulla questione considerando la lunga permanenza che gli spetta nella casa del GF Vip.