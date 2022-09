L’hair stylist più ricercato, Federico Fashion Style è finito sotto i ferri! L’intervento atteso da tempo gli fa fare un tuffo nel passato, e lui ne rivela la storia.

Avevamo da poco finito di parlare dell’artista del capello, ed ecco che arriva un’altra notizia come un fulmine a ciel sereno. Federico Fashion Style fa preoccupare i fan, ma decide all’istante di spiegare quanto accaduto, soprattutto rivelando i dettagli inediti di un evento personale che lo ha profondamente cambiato e reso quello che è.

Abituati a vederlo entrare in scena con le sue idee folli per tagli e colori di capelli, questa volta si parla di condizioni di salute che meritano un certa attenzione. Anche perché è proprio Federico a rivelare tutto, ma soprattutto a sollevare una tematica di un certo spessore.

Si tratta di une questione inerente il suo stato mentale oltre che fisico. La verità sul fatto è inedita al pubblico che lo conosce da sempre, mai nessuno avrebbe immaginato una situazione del genere.

Federico Fashion Style e l’intervento: confessione inedita

Nel paragrafo precedente abbiamo da poco accennato a notizie recenti che lo riguardano. Infatti lo sfogo personale sotto gli occhi di tutti è stato una liberazione, specialmente per il suo modo di porsi ed essere sé stesso. Così, nel bel mezzo di queste turbolente situazioni, arriva la news che lo ha portato ad affrontare l’intervento chirurgico.

Questa è una foto dell’evento condivisa dallo stesso hair stylist che come sempre si dimostra aperto e trasparente con i suoi fan che lo amano proprio per questo. Rivela di essersi sottoposto ad un intervento estetico per eliminare la pelle in eccesso nel suo addome.

In gioventù il giovane artista del capello aveva dei chili di troppo che grazie a dieta, allenamento e una vita del tutto sana, è riuscito a perdere. Per amarsi di nuovo al 100% ha però dovuto intervenire con l’operazione in questione, perché in nessun modo era riuscito a cacciare via quell’inestetismo che tanto lo faceva soffrire.

Dichiara proprio così: “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, ho avuto un personal trainer ma realmente c’era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione.”

Viveva con così tanto disagio la situazione che non si esponeva mai in pubblico. Preferiva indossare dei pantaloni a vita alta, o comunque delle maglie e qualsiasi altro indumento che potesse celare questo suo disagio.

Torna a casa dopo un giorno di ricovero, è in fase di ripresa, e non crede ai suoi occhi. Ha gli addominali che ha sempre sognato e la forma fisica che lo fa stare bene mentalmente. Infatti afferma che “Non mi sembra vero. Ho qualche dolore, ma passerà presto!”

Tra le news si è parlato anche di un nuovo progetto in onda in prima serata, ma ancora nulla è stato confermato. Sarà che ha deciso di fare la svolta dell’intervento perché non vuole nascondersi agli occhi delle telecamere? Staremo a vedere, l’importante è che adesso è tutto risolto!