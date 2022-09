Le ultimissime sulla prossima messa in onda del GF Vip sono succulente, ma è la rivelazione choc di ex vipponi su Alfonso Signorini a ribaltare tutto!

E’ chiaro che tutte le notizie inerenti il reality più atteso dell’inizio della stagione autunnale, il Grande Fratello Vip, sono fonte di interesse per il pubblico a casa. Tra le vecchie glorie abbiamo degli ex vipponi che ci vanno giù pesante, affermando qualcosa su Alfonso Signorini, il conduttore del format, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

D’altronde, sono tante le chiacchiere del momento, specie quelle sul conduttore del GF Vip e Direttore di Chi magazine. Al momento sta vivendo una forte trepidazione. C’è in ballo il futuro dell’edizione corrente, perché anche quanto detto dai vipponi delle passate stagioni può condizionarne la riuscita.

Così, tra ingressi e colpi bassi, non possiamo non raccontarvi quest’ultima chicca che provoca uno sgomento tale da stravolgere la concezione finora sostenuta. Ecco la confessione dei due vipponi su Alfonso, e non solo.

Signorini incassa duramente la critica degli ex vipponi!

Tra le novità che più stanno destando sconcerto, ci sono quelle inerenti i prossimi ingressi in casa. Una delle star internazionali più attese conferma la sua posizione, finendo ancora una volta per farcire il gossip attorno allo show. Appunto, non mancano mai le news sul Grande Fratello Vip, e quella del giorno sbalordisce tutti.

Cosa c’entrano Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Sono tutti ex gieffini, e in entrambi casi si tratta di coppie che hanno trovato l’amore proprio dentro la casa più spiata di Cinecittà!

Cosa combinano queste coppie piene d’amore? La prima, quella composta dai due Campani doc, passa delle vacanze uniche lungo la costa di Sorrento. La seconda, sta vivendo le prime vacanze da famiglia felice, perché con i due vip c’è il piccolo Gabriele, il primogenito.

Anche Federica e Gianmaria hanno una notizia da dare? Ebbene, non si tratta di una gravidanza, ma di una confessione lanciata proprio nei confronti del conduttore che ha favorito la loro conoscenza, Alfonso Signorini.

Il duo è molto affezionato al loro Cupido, ma non accettano la scelta di Paolo e Clizia nello sceglierlo come padrino per il battesimo nel bambino. Non si tratta di un attacco gratuito, ma di una presa di posizione assunta dalla coppia campana che è ferma a quelle che definiscono tradizioni di famiglia.

Infatti, nonostante ancora non si parli di bebè in arrivo, Antinolfi mette in chiaro che per quanto stimi il presentatore, vorrebbe condividere questo evento con persone vicine, quelle entro la cerchia familiare. Quindi, non con amici. Dimostra un forte attaccamento alle tradizioni.

Dello stesso parere è la fidanzata che ribadisce di volere davvero un gran bene al loro amico conduttore, ma afferma che vorrebbe persone vicine per questo ruolo, e dice:

“Con tutto il bene che posso volere ad Alfonso, ma no: è un ruolo troppo importante e va affidato a persone davvero vicine.”

Insomma, dopo l’ultima stoccata di Angelica Benevieri che fa sbottare i fan di Lulù, questa confessione da parte del duo è del tutto inaspettata. In ogni caso, di sicuro il conduttore sarebbe un invitato, ma al fianco del proprio piccolo vorrebbero un membro delle famiglia, come sono soliti fare.