Test: rispondi bene per evitare di finire in mezzo ai cannibali

Vuoi evitare di farti divorare dai cannibali? Risolvi il test entro trenta secondi e rispondi al quesito: hai solo una domanda a disposizione

Ti trovi in una savana e stai camminando da diverse ore lungo una strada sterrata. Il viaggio è stato molto lungo e hai fatto male i tuoi conti: purtroppo hai terminato l’acqua, tutte le borracce sono vuote e la temperatura è altissima. Prima di proseguire per il percorso stabilito, hai bisogno di fare una deviazione per andare alla ricerca di acqua e viveri.

Dopo appena trecento metri ti trovi dinanzi a un bivio e noti una persona del posto. Ti avevano già avvertito che una di quelle due strade conduce in un villaggio di cannibali che dicono solo bugie, l’altra va verso un luogo dove ti accoglieranno bene, ti daranno da bere e mangiare e gli abitanti del villaggio dicono solo una verità. L’uomo che hai davanti ti dice che hai una sola domanda a disposizione per scegliere qual è il percorso migliore, quale farai?

Considera che l’uomo appartiene ad uno dei due villaggi, quindi potrebbe essere un cannibale e potrebbe avere l’intenzione di ingannarti. Qual è il quesito che faresti a questa persona? Hai soltanto trenta secondi per rispondere, prova a farteli bastare. Ragiona con calma e poi scorri il testo verso il basso, troverai la soluzione dell’enigma.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento bisogna essere rapidi di pensiero e superare il percorso ad ostacoli, pieno di insidie e di trabocchetti inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se hai trovato la soluzione, dobbiamo assolutamente farti i complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere, specialmente quando il tempo a disposizione è così poco.

Se, al contrario, non hai trovato la soluzione, non buttarti giù con il morale. Puoi allenarti con altri test simili a questo, vedrai che migliorerai. Ti ricordiamo che il test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test: la domanda da porre all’uomo davanti al bivio può essere soltanto una.

“Cosa mi direbbe se gli chiedessi qual è il percorso che non porta ai cannibali?”. In questo caso, dovresti prendere la strada opposta rispetto a quella indicata. Facciamo finta che i cannibali si trovino a destra, se l’uomo dovesse mentire ti direbbe di andare a destra per mangiarti; se fosse sincero, ti direbbe sempre di andare a destra, perché è lì che si trovano i cannibali. Di conseguenza, la direzione da prendere è quella opposta a quella indicata dall’uomo, in ogni caso.