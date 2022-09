Non è una sorpresa che ex volti del Grande Fratello Vip, siano pronti per nuovi successi. La gieffina della notizia del giorno sarà una star, ecco cosa le aspetta.

Sicuramente, senza il Grande Fratello Vip molti personaggi dello showbiz, nonostante il loro evidente talento, non avrebbero raggiunto quel livello di fama tale da essere considerato un perfetto trampolino di lancio per la carriera. La gieffina di cui parleremo, ha ottenuto più di quello che sperava, una svolta senza precedenti. I traguardi raggiunti le porteranno tanta soddisfazione, i fan non stanno nella pelle.

Il pubblico a casa non attende altro che vedere i propri beniamini splendere. Questo accade proprio perché una volta che si conoscono i capricciosi vipponi, accade qualcosa di unico. In realtà si entra in diretto contatto, attraverso lo schermo televisivo, con personalità a volte inedite, che con i loro sogni danno una forte carica e speranza.

La gieffina di cui parleremo pensava di essere spacciata. Di non trovare un nuovo amore e lavoro che le recasse soddisfazione. Invece, ecco che parleremo di notizie entusiasmanti e che dimostrano che credere in sé stessi può essere la chiave di tutto.

Gieffina svela dove la rivedremo, sarà un successo!

Tra le news ci sono anche delle costanti nelle vite degli ex vipponi. Ad esempio, c’è una gieffina che ha il suo tallone d’Achille per i cantanti, è il terzo fidanzato che fa questo lavoro! Insomma, si tratta di chicche a volte inaspettate, ma che in certi casi come quello del giorno, insegnano a non mollare mai.

Eccola qui in splendida forma una ex Adua Del Vesco che ormai tutti amano con il suo nome di battesimo, Rosalinda Cannavò! Si tratta di una giovanissima aspirante conduttrice proveniente dal messinese che è riuscita a riemergere dopo un periodo buio della sua esistenza.

E’ stato il Grande Fratello Vip a permetterle di rinascere. Davanti allo schermo televisivo ha confessato di aver mentito sul suo nome, sulla finta relazione amorosa con Gabriel Garko, e sul suo reale stato d’animo. Proprio perché era tutto meno che felice, anzi ha sofferto di disturbi alimentari.

Così, ha finito per parlare a milioni di telespettatori di un tema delicato ma presente nelle vite di molti giovani. Dimostrando anche che è meglio essere sé stessi, piuttosto che fare una vita dove si è qualcun altro. Caduta la maschera ha assunto il suo nome di battesimo, e si è accettata così per com’è. Ha pure trovato l’amore con Andrea Zenga, anche lui gieffino della sua stessa edizione.

Inutile dire che questa sua decisione di vita è stata un successo televisivo, oltre che personale. I fan hanno iniziato ad amarla davvero e di più. Infatti, non vedono l’ora di vederla nel format di Rai 1 Tale e Quale show come concorrente!

Pochi sanno che nel passato ha tentato la carriera da cantante producendo delle canzoni, ma non ha ottenuto il successo sperato. Dietro la maschera di ragazza perfetta, nascondeva una grande sofferenza. Tra i dolori rivelati, c’è stata anche un’altra gieffina che ha confessato un dramma difficile da superare, rivelando che non è sempre facile farcela.

Superato l’incubo dell’attrice, la vedremo anche come testimonial del brand di moda Nualy! Un marchio fatto per donne uniche, soprattutto per quelle che amano essere sé stesse con mille sfaccettature e che non rincorrono gli standard di bellezza assurdi richiesti dalla società.

Insomma, la rinascita e il successo di Rosalinda sono un bellissimo messaggio per i giovani di oggi.