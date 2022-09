Scopri di quale tua qualità gli altri si approfittano con questo semplice test

Tutti noi veniamo educati sin da bambini a comportarci in modo adeguato e ad essere gentili nei confronti degli altri senza volere nulla in cambio.

Questo è molto bello, ma bisogna comunque stare attenti che qualcuno non si approfitti della nostra bontà.

Ma come fare a capire se qualcuno ci sta usando? Con il test delle qualità. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai scoprire di quale tuo pregio gli altri si approfittano.

Corriamo a valutare le varie possibilità!

Test: di quale tua qualità gli altri si approfittano?

In questo test delle qualità ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Ti chiediamo di scegliere in modo istintivo e di leggere la risposta corrispondente al numero optato.

Conosciamoci a fondo!

1) Post it

Questo oggetto serve ad appuntare qualsiasi cosa ci venga in mente. Per lo più vengono utilizzati per non dimenticarci nulla.

Da ciò si deduce che sei una persona insicura e che non si fida di sé stessa. Hai la constante paura di deludere gli altri.

Ciò però ci rivela che sei anche una persona molto responsabile su cui si può fare affidamento. Solo te non credi in queste tue capacità.

Fai di tutto per accontentare gli altri e tendi a mettere i tuoi cari al primo posto. Beh, è proprio di questa tua qualità che potrebbe portare gli altri ad approfittarsi di te.

C’è chi abusa della tua gentilezza e fa fare il suo lavoro proprio a te guadagnandosi, però, tutti i tuoi meriti.

Hai voglia di utilizzare le tue energie per compiti altrui? No! E allora impara a non aiutare chi non si impegna.

2) Mongolfiera

Tu sei una persona costantemente di ottimo umore. Sei libera, entusiasta della vita e molto ottimista. Riesci a tirar su il morale di qualsiasi indole e a motivare gli altri a dare il proprio meglio.

Questa tuo modo di vivere, però, ti porta a dare tanta energia agli altri senza ricevere nulla in cambio. Le persone negative ti succhiano tutta la tua vitalità per essere motivate, ma in realtà non ti voglio veramente bene.

Se continuerai così, loro si approfitteranno di te e ti leveranno ogni briciolo di energia trascinandoti nel loro baratro.

Cerca di liberarti da queste indole e lascia andare quelle persone che riescono a toglierti il sorriso.

3) Casetta di legno

Questo oggetto ci ricorda il nido sicuro e il luogo dove vivono i nostri affetti. Ciò ci rivela che sei una persona molto altruista e generosa. Non hai paura nell’affrontare lavori e compiti di goni tipo, soprattutto per il bene degli altri.

Delle volte ti metti in secondo piano e metti le responsabilità degli altri al primo posto.

E’ proprio di questa tua capacità di prenderti cura degli altri che le persone se ne approfittano.

Alcuni tuoi amici fingono di volerti bene per avere qualcosa in cambio senza nessuno sforzo. Fanno finta di stare male in modo tale che tu ti occupi dei loro compiti.

Troppo facile così; fatti rispettare! Buona sì, ma tonta no!

4) Muffin

Se hai scelto un dolcetto, allora vuol dire che sei proprio buono di cuore e non ti piace litigare. La tua pazienza è infinita e odi chiedere aiuto agli altri.

Sei una persona per la maggior parte del tempo allegra e spensierata. Hai la capacità di coinvolgere con la tua gioia e i tuoi amici ti apprezzano proprio per questo.

Alcuni, quelli meno empatici, si approfittano di te. Sono quelli individui che non soffrono nel vedere che qualcuno sta male e non hanno difficoltà nel ferire gli altri.

Ti consigliamo di dare attenzione a quelle persone che non si comportano in modo garbato con te. Inizia a mostrare il tuo malessere nei loro confronti e fagli capire che non si fa. Difenditi da chi fa del male senza pensare alle conseguenze. Solo così potrai smettere di soffrire!