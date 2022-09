“Ilary Blasi magra, provata e tesa”: il retroscena choc a La vita in diretta

“Ho visto Ilary Blasi magra, provata e tesa”: il retroscena sulla conduttrice dopo l’addio a Francesco Totti emerge a La vita in diretta.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata al centro della prima puntata della nuova stagione de La vita in diretta. Alberto Matano ne ha parlato con le opinioniste Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani. Dopo un servizio riassuntivo su tutto ciò che è accaduto tra Ilary e Totti, dal comunicato con cui hanno ufficializzato la fine del matrimonio fino alle vacanze e agli accordi di separazione che prenderanno a breve con l’aiuto dei rispettivi avvocati, Matano ha commentato personalmente per poi lasciare la parola alle proprie opinioniste.

Nel commentare la vicenda privata e dolorosa che ha travolto Ilary e Totti, Adriana Volpe si è lasciata andare ad una riflessione sulla conduttrice che non è passata inosservata.

Adriana Volpe parla di Ilary Blasi: cosa è emerso a La vita in diretta

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata dopo mesi di rumors su una presunta crisi che la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva fortemente smentito a Verissimo. Tutto ha così portato vari utenti del web a puntare il dito contro la Blasi, rea di non aver ammesso la verità dall’inizio. Un atteggiamento che non è piaciuto ad Alberto Matano che ha così difeso Ilary.

«Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito» – ha detto il giornalista e conduttore de La vita in diretta. «Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?».

Adriana Volpe, poi, ha aggiunto: “Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che, secondo me. è molto più complessa di quello che sembra” spiegando che, qualora Ilary dovesse decidere di trasferirsi a Milano “si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti“, ha concluso.