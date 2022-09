Scegli e scopri quale è il tuo difetto che in realtà è il tuo maggiore pregio con questo test

Tutti noi abbiamo dei difetti e dei pregi più o meno rilevanti. Magari quello che per noi è un lato da nascondere, in realtà è un nostro punto di forza.

Ecco perché oggi siamo qui. In questo test del pregio nascosto puoi smettere finalmente di vergognarti. Scopriremo, infatti, quale è il tuo difetto che in realtà non viene considerato ciò dagli altri.

Dovrai solamente fare una semplice scelta, quindi voliamo a scoprire le varie opzioni!

Test del pregio nascosto: dimmi il tuo difetto e scopri il tuo punto di forza

In questo test del pregio nascosto ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quello che è più di tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri il tuo difetto che in realtà è il tuo punto di forza e poi divertiti con il test degli uomini per scoprire se li spaventi.

Ma prima conosciamoci a fondo!

1) Specchio

I pittori del passato usavano questo oggetto per rappresentare le verità nascoste. Nelle fiabe, invece, veniva utilizzato come un oggetto affascinante, ma anche potente e pericoloso.

La tua scelta ci rivela che sei una persona che viene considerata superficiale e anche un po’ vanitosa. Questo, però, lo pensano solo le persone che non ti conoscono veramente e comunque non è un tuo difetto, ma un pregio.

Sì perché tu sai benissimo quali sono i tuoi punti forti o meno e quindi cerchi sempre di mostrarti al tuo meglio. Sai che l’abito fa il monaco e perciò ti valorizzi per raggiungere i tuoi obbiettivi.

Ami impegnarti nel lavoro, perché lo fai per te stesso. Solo con impegno e dedizione raggiungerai i tuoi meritati successi.

2) Fuoco

Il fuoco viene associato a qualcosa di distruttivo o che crea spavento, ma anche alla passione o alla rabbia. Diciamo che la tua scelta raffigura le emozioni più estreme e incontrollabile in generale.

Le persone, quindi, ti percepiscono come un animo irascibile, che si innervosisce senza una vera motivazione. Perciò ti giudicano come impaziente e anche maleducato.

Questo è il tuo pregio, in realtà, perché sai mettere cuore e voglia in tutto quello che fai. Sei sincero e davanti alle ingiustizie combatti a spada tratta. Se qualcuno fa del male anche minimo a qualcuno che ti sta a cuore, deve scappare a gambe levate, perché un toro lo sta per tramortire. E’ bello che tu difenda i tuoi cari e amici.

3) Unicorno

La tua scelta fa parte delle creature fantastiche ed è anche il più puro. Questo essere è capace di riconoscere in un attimo le persone cattive e si lascia accarezzare solo dagli animi più buoni.

Con il passare degli anni, però, l’unicorno ha perso il suo significato iniziale ed è solo divenuto un animale della fantasia.

Prova anche il test del frutto.

Ciò ci rivela che sei una persona che viene definita una sognatrice. Voli con la fantasia e non affronti i problemi in modo diretto, ma anzi li schivi o li nascondi.

Sognare ad occhi aperti non è affatto un difetto. Tu viaggi nel tuo mondo e hai la capacità di vedere cose che gli altri neanche si possono immaginare.

Sei sempre bambino, hai mille interessi e la tua curiosità ti guida in tutto quello che fai. Non perdere mai questo tuo mondo fantastico.

4) Bacchetta magica

“La magia ha sempre un prezzo” si legge sui migliori manuali di magia. Infatti, le streghe e i maghi sono molto disciplinati e tenaci nel raggiugere i propri obbiettivi. Sono pure disposti a grandi sacrifici per ottenere i successi sperati.

Ahia! Qualcuno pensa che tu voglia comandare “a bacchetta” chi ti circonda. Imponi le tue idee, ma anche i tuoi obbiettivi e modi di pensare.

Diciamo che non sbagliano totalmente, ma sono anche mossi da invidia. Tu sai cosa vuoi e lo vuoi raggiungere nel minor tempo possibile. E’ questo un difetto? Direi proprio di no!

Sei diretto, concreto e non hai paura di esprimere le tue idee