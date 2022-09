By

Di recente, si è parlato fin troppo di separazioni, ma i ritorni di fiamma non sono poi così rari. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sconvolgono, fan senza parole.

La fine della love story tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha un po’ lasciato con l’amaro in bocca il pubblico a casa. Questo perché si sono da sempre dimostrati molto affiatati ed uniti, e il non vederli più insieme dopo ben 10 anni d’amore e altre due splendide figlie, Sole e Celeste, ha sconvolto e non poco. Del resto, si sa che il mondo dello showbiz e della moda sono difficili, e alcuni ritorni potrebbero sembrare più complessi del previsto.

Quando si parla di ritorni di fiamma per una coppia come quella composta da Michelle e Tomaso bisogna fare il punto della situazione. A questo già ci pensano i fan che dai social media seguono passo passo e pescano dettagli che spesso sono un po’ inosservati.

Invece, è proprio in quel “dettaglio fugace” che salta fuori un grosso indizio, quello che potrebbe cambiare tutto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme?

Dopo la rottura con l’ex marito, ottenendo una separazione rapida grazie all’avvocatessa più in voga del momento che si sta occupando anche dell’addio tra Totti e Ilary, la showgirl svizzera sembrava vivere una storia da favola con il chirurgo Giovanni Angiolini, invece tutto è finito. Le ultimissime notizie sulla conduttrice spiazzano i fan più fedeli.

La Hunziker sta sicuramente vivendo un momento molto particolare della sua vita. Una seconda separazione importante, dopo la prima con Eros Ramazzotti padre di Aurora Ramazzotti, la gravidanza di quest’ultima, e una rottura inaspettata, sono eventi che necessitano di tempo per essere elaborati.

La conduttrice continua ad essere attiva sui social media, e condivide video e scatti ironici come al suo solito, non perdendo mai il sorriso. Ma è nel compiere il gesto del bacio alla videocamera che salta fuori quel “dettaglio incriminante!”

Ha ancora con sé la fede al dito nella mano sinistra, e alcune voci sosterrebbero che stia tentando di tornare insieme al suo ex marito. Pare che le stia provando tutte per riappacificarsi, tanto che il messaggio sembra proprio inequivocabile. Ma lui sarebbe troppo ferito per tornare subito indietro sui suoi passi.

Sicuramente anche Tomaso Trussardi ha saputo consolarsi bene dopo la separazione, ma al momento i tempi sono acerbi per parlare di “pace”, perché non ha ancora digerito il flirt dell’ex moglie con il medico sardo.