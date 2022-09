GF Vip dopo la furiosa lite accade l’impensabile: “Ci siamo avvicinati, è simile a me”

Al GF Vip la furiosa lite in diretta su canale 5, con tanto di abbandono di lei che era uscita fuori dagli studi di Roma, aveva scatenato la furia dei due protagonisti ma dopo quel momento è successo l’impensabile.

Il GF Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì 19 settembre ma prima di questo momento non mancano i retroscena sui suoi protagonisti.

Questa volta a parlare, attraverso i microfoni de Il Corriere della sera, è stata Sonia Bruganelli che ha rivelato che cos’è successo dietro le quinte del reality show di canale 5 dopo che lei e Alfonso Signorini avevano discusso in diretta. Lui le aveva levato la parola e l’opinionista di tutta risposta aveva scelto di abbandonare lo studio per tornare poi in un secondo momento a commentare le avventure degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Da quel momento tutti hanno pensato che i loro rapporti si fossero incrinati invece non è stato così in quanto quell’episodio li ha uniti più che mai. A rivelarlo è stata proprio la moglie di Paolo Bonolis ammettendo tutta la verità su quanto è successo dopo.

Sonia Bruganelli svela un inedito retroscena sul rapporto con Signorini prima del GF Vip

Sonia Bruganelli ha rivelato di aver capito, da quel momento in poi, quanto lei e Alfonso Signorini, che prima della partenza del Grande Fratello Vip ha ricevuto uno sgarro da parte di due ex vipponi, siano in fondo molto simili. Considerazione che non era mai riuscita a fare prima di quel momento di alta tensione in diretta.

“La litigata con Alfonso Signorini? Mi aveva tolto la parola di malo modo” ha ricordato la moglie di Paolo Bonolis che di tutto si sarebbe aspettata tranne che di creare un rapporto speciale dopo quell’episodio con il direttore di Chi. “Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone” ha poi concluso rivelando qual è secondo lei quegli aspetti dei loro caratteri che li uniscono e che mai nessuno avrebbe immaginato (compresi loro).

Sonia Bruganelli al GF Vip , ora più che mai, ora è pronta a viversi quest’esperienza con il supporto di Alfonso Signorini.