Lulù Selassié non dimentica Manuel Bortuzzo: il nuovo retroscena la inchioda

Lulù Selassié non ha ancora dimenticato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Un retroscena la inchioda e svela tutta la verità su come stanno davvero le cose dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Lulù Selassié non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo, tutt’altro. La Princess durante il corso dell’esperienza fatta al GF Vip non solo ha trovato una certa popolarità con il pubblico della rete ma anche l’amore al fianco dello sportivo. Amore che però non è durato al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tant’è che lui qualche settimana dopo la fine del programma ha scelto di interrompere ogni rapporto ed ora ha anche trovato l’amore al fianco di un’altra ragazza.

Il gossip voleva che dopo un primo momento di sconforto anche la Princess avesse trovato l’amore al fianco di Astol, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, in quanto i due sono apparsi insieme sempre più complici e in atteggiamenti intimi. Fanpage però ha raggiunto una fonte vicino ai due che gli ha svelato come starebbero realmente le cose.

Lulù Selassié: il nuovo retroscena svela la verità su Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè ed Astol, tra l’altro lei è stata copiata dalla nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, non formerebbero affatto una coppia ma sarebbero soltanto buoni amici rivela la nota testata giornalistica aggiungendo che i due consapevoli del gossip ci starebbero un po’ giocando, ma non solo.

Chi ha spifferato il tutto al portale, rivela che la Princess non ha ancora dimenticato lo sportivo e che almeno per il momento non si sentirebbe pronta ad affrontare una nuova relazione. Il web, di fronte a questo nuovo retroscena, è nettamente diviso. C’è infatti chi crede alla buona fede della propria beniamina, asserendo che si tratti si voci senza alcun fondamento, mentre altre pensano che lei ci stia effettivamente giocando per non perdere la cresta dell’onda sulla quale si trova al momento ma quale sarà mai la verità?

Una cosa è certa: Lulù Selassié dopo Manuel Bortuzzo è più concentrata che mai sul lavoro e a breve pubblicherà il suo primo singolo, in coppia con le sue due sorelle, e il primo romanzo scritto da lei.