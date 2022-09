Meghan Markle torna su Instagram? Ecco la verità

Royal Family: Meghan Markle tornerà presto su Instagram con un profilo personale? Ecco quanto c’è di vero dietro questa indiscrezione

Meghan Markle è un’ex attrice statunitense diventata famosa in tutto il mondo quando ha iniziato a frequentare il Principe Harry, successivamente diventato suo marito e padre dei suoi due figli, Archie e Lilibet Diana. La sua carriera cinematografica è stata interrotta dagli obblighi nei confronti della Royal Family, che le ha impedito di proseguire. Il picco più alto della sua breve esperienza davanti alle telecamere è arrivato con la serie televisiva Suits, nella quale la duchessa era co-protagonista.

L’ex stella di Hollywood è sempre stata molto simpatica al popolo britannico ma ha visto crollare la sua fama quando ha deciso di trasferirsi, insieme a suo marito, negli Stati Uniti d’America. Oggi la coppia vive in una splendida villa a Montecito, in California. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari. La Duchessa di Sussex ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha annunciato una possibile sorpresa: ecco di cosa si tratta.

Meghan Markle nuovamente su Instagram?

Meghan Markle ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale statunitense The Cut. Nel corso dell’intervista ha parlato di molti temi, tra cui la famiglia, il lavoro e anche il tempo libero. La duchessa ha parlato della sua esperienza da madre e si è soffermata anche sull’utilizzo dei social network, in particolare Instagram. La Markle aveva un account personale in passato, sostituito poi da quello istituzionale.

Meghan ha confessato il desiderio di voler riattivare il suo account Instagram, nonostante tema che possano arrivare diverse offese di stampo razzista qualora dovesse prendere questa decisione. Il suo profilo aveva circa tre milioni di follower ma è stato chiuso quando ha annunciato il fidanzamento con il Principe Harry, ultimamente coinvolto in una vicenda particolarmente curiosa.

I Duchi di Sussex hanno aperto e gestito un profilo di coppia su Instagram, @sussexroyal, per un po’ di tempo. Harry e Meghan hanno abbandonato questo profilo perché non avevano più il diritto di utilizzare l’etichetta “royal” in pubblico. Per questo motivo, da quel momento hanno dovuto abbandonare Instagram e hanno smesso di pubblicare foto. Ma tra poco potrebbero arrivare piacevoli novità.